Bejelentette a szakminiszter, hogyan reagál Magyarország az Unió rémes vámmegállapodására

„Tisztán látszik, hogy erre (a károk elhárítására – a szerk.) az unió képtelen, ezért nem várhatjuk ölbe tett kézzel, hogy a rossz szankciós- és vámpolitika a tönk szélére sodorja a magyar gazdaságot.”
„Azonnal megkezdtük az iparvédelmi és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozását, a miniszterelnök elvárása egyértelmű”
– hangsúlyozta Nagy Márton.
„Ma délelőtt az MKIK-val tárgyaltam. A cél közös: meg kell védeni a munkahelyeket és a magyar vállalkozásokat.
A miniszter részletezte az MKIK vezetőivel tartott megbeszélés nyomán született javaslatokat.
Nagy Márton hozzátette, várják az MKIK konkrét javaslatait. A kormány pedig a következő hetekben dönt a végleges akciótervekről.