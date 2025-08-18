Hírlevél

Rendkívüli

Elképesztő: Trump majdnem kiviharzott a Putyin-csúcsról; elmondjuk, miért!

Nagy Márton

Bejelentette a szakminiszter, hogyan reagál Magyarország az Unió rémes vámmegállapodására

Az Európai Unió rémes vámmegállapodást kötött, ami a magyar és az uniós vállalkozások számára is hátrányos. A gazdasági károkat azonnal el kell hárítani, ki kell védeni – szögezte le Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, miután a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) vezetőivel tárgyalt hétfőn. A miniszter és az MKIK közös javaslatcsomagot is megfogalmazott.
„Tisztán látszik, hogy erre (a károk elhárítására – a szerk.) az unió képtelen, ezért nem várhatjuk ölbe tett kézzel, hogy a rossz szankciós- és vámpolitika a tönk szélére sodorja a magyar gazdaságot.”

„Azonnal megkezdtük az iparvédelmi és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozását, a miniszterelnök elvárása egyértelmű” 

– hangsúlyozta Nagy Márton.

Kormányinfó, Gulyás Gergely, GulyásGergely, Nagy Márton, NagyMárton, Vitályos Eszter, VitályosEszter, 2025.04.17.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Kormányinfón, 2025. április 17-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

„Ma délelőtt az MKIK-val tárgyaltam. A cél közös: meg kell védeni a munkahelyeket és a magyar vállalkozásokat. 

A miniszter részletezte az MKIK vezetőivel tartott megbeszélés nyomán született javaslatokat.

  • a Demján Sándor Program keretében megavalósuló, rendkívül népszerű 1+1 beruházásélénkítő program folytatása 20–50 milliárdos kerettel
  • a Széchenyi Kártya Program kamatának egységesen 3 százalékra csökkentése, a forgóeszköz hitelek esetében is
  • az áfa alanyi adómentesség jelenlegi értékhatárának emelése
  • a kisvállalati adó belépési és bennmaradási értékhatárának növelése
  • az átalányadózó egyéni vállalkozók költséghányadának emelése
  • a szociális hozzájárulási adóalap kedvezőbbé tétele
  • a mesterséges intelligencia (AI) elterjesztésének támogatása képzéssel és célzott tőkealappal
  • az adó- és adminisztrációs terhek további csökkentése
Nagy Márton hozzátette, várják az MKIK konkrét javaslatait. A kormány pedig a következő hetekben dönt a végleges akciótervekről.

 

