Bejelentette a szakminiszter, hogyan reagál Magyarország az Unió rémes vámmegállapodására

„Tisztán látszik, hogy erre (a károk elhárítására – a szerk.) az unió képtelen, ezért nem várhatjuk ölbe tett kézzel, hogy a rossz szankciós- és vámpolitika a tönk szélére sodorja a magyar gazdaságot.”

„Azonnal megkezdtük az iparvédelmi és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozását, a miniszterelnök elvárása egyértelmű”

– hangsúlyozta Nagy Márton.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Kormányinfón, 2025. április 17-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

„Ma délelőtt az MKIK-val tárgyaltam. A cél közös: meg kell védeni a munkahelyeket és a magyar vállalkozásokat.

A miniszter részletezte az MKIK vezetőivel tartott megbeszélés nyomán született javaslatokat.