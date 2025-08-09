Rakétapajzs Budapest fölött – NASAMS egység települ a főváros területére

A légvédelem reagáló képességének növelése érdekében a győri légvédelmi rakétaezred egyik NASAMS alegysége Budapestre települ. Dr. Böröndi Gábor vezérezredes elmondta: a magyar légtér védelme és felügyelete a mostani, háborúkkal teli időszakban kiemelt jelentőségű feladat. A légtér szabályos használatát figyelemmel kísérő és légtérrendészeti eszközrendszer több lábon áll, amelyek egymásra épülve, egymást kiegészítve alkotnak hatékony és teljes egészet.

A győri légvédelmi rakétaezred egyik NASAMS alegysége Budapestre települ. A fotó illusztráció (Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto)

Áttelepül a NASAMS

A rendszer első pillérét a radarhálózat képezi, amely a légtér folyamatos ellenőrzését biztosítja. A második pillért azok a képességek adják, amelyek lehetővé teszik a légi célok pontosabb azonosítását, elfogását, valamint szükség esetén a megfelelő ellentevékenységeket. Az eddigi készenléti merev- és forgószárnyas repülőeszközök mellett a haderőfejlesztés eredményeként már a földi telepítésű légvédelmi rakétaképesség is ezt a pillért erősíti.

A vezérkarfőnök kiemelte:

a légvédelem reagálóképességének növelése érdekében tette azt a javaslatot a katonai vezetés, hogy egy NASAMS légvédelmi alegységet telepítsenek át Győrből Budapest helyőrségbe.

A feladatokat a Pécel és Isaszeg mellett található, a feladathoz megfelelő adottságokkal rendelkező honvédségi területeken hajtják végre – olvasható a Honvédelem.hu honlapon.

Az így teljessé váló légtérrendészeti eszközrendszer új dimenziót nyit a magyar légtér védelmében, különösen az alacsonyan és nagy sebességgel repülő célok elleni hatékony fellépés, valamint a hiteles elrettentés biztosításának köszönhetően.

Ez a komplex rendszer a nemzeti légvédelem megerősítése mellett hozzájárul a NATO integrált légvédelmi képességeinek támogatásához is, ami különösen fontos a jelenlegi megváltozott biztonsági környezetben

- mondta el dr. Böröndi Gábor vezérezredes.

