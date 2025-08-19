Hírlevél

Rendkívüli

Magyarországon találkozhat Zelenszkij és Putyin

béremelés

Itt a kormány ajándéka: több tízezer ember kap hatalmas béremelést

Szeptember 1-jétől 15 százalékos bérnövekedésre számíthatnak a területi közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselők – jelentette be Navracsics Tibor közigazgatási miniszter kedden. A béremelés több tízezer vármegyei, járási hivatali és kormányablakos munkatársat érint, és az átfogó bérfelzárkóztatási program része.
béremeléskormánytisztviselőterületi közigazgatásKözigazgatási és Területfejlesztési MinisztériumNavracsics Tibor

Jelentős béremelést jelentett be a területi közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselők számára Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter – írja a Magyar Nemzet

Béremelés szeptembertől a területi kormánytisztviselőknek - jelentette be Navracsics Tibor.
A kormánytisztviselői béremelés hírét Navracsics Tibor miniszter jelentette be (fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Jelentős béremelés jön szeptembertől

Navracsics Tibor kedden a Facebook-oldalán közölte: 2025. szeptember 1-jétől 15 százalékkal emelkedik a bére minden kormánytisztviselőnek, aki a területi közigazgatásban dolgozik.

A döntés a vármegyei kormányhivatalok, a járási hivatalok és a kormányablakok munkatársaira egyaránt vonatkozik, így a vármegyei, járási és kormányhivatali apparátusok több tízezer dolgozója számíthat magasabb fizetésre az ősz kezdetétől.”

A rendelkezést tartalmazó kormányrendelet már megjelent a Magyar Közlönyben is, így a béremelés hivatalosnak tekinthető.

Orbán Viktor: A közszolgálatban dolgozók évi egymilliós segítséget kapnak az önrész kifizetésére vagy lakáshitel törlesztésére

Navracsics Tibor emlékeztetett: a mostani döntés az első lépcsőfokát jelenti annak az ígéretnek, amelyet június 26-án tett. E szerint 

a most szeptemberi 15 százalékos emelést 2026. január 1-től újabb 15 százalékos bérkorrekció követi.

„Így polgármesterek és a köztisztviselők fizetése után most végre elkezdtük a kormánytisztviselők fizetésének rendezését is” – hangsúlyozta a miniszter. A béremelés célja, hogy növelje a területi közigazgatásban dolgozók motivációját és erősítse az ügyfélközpontú államigazgatás működését.

 

 

