Itt a kormány ajándéka: több tízezer ember kap hatalmas béremelést

Jelentős béremelést jelentett be a területi közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselők számára Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter – írja a Magyar Nemzet.

A kormánytisztviselői béremelés hírét Navracsics Tibor miniszter jelentette be (fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Jelentős béremelés jön szeptembertől

Navracsics Tibor kedden a Facebook-oldalán közölte: 2025. szeptember 1-jétől 15 százalékkal emelkedik a bére minden kormánytisztviselőnek, aki a területi közigazgatásban dolgozik.

A döntés a vármegyei kormányhivatalok, a járási hivatalok és a kormányablakok munkatársaira egyaránt vonatkozik, így a vármegyei, járási és kormányhivatali apparátusok több tízezer dolgozója számíthat magasabb fizetésre az ősz kezdetétől.”

A rendelkezést tartalmazó kormányrendelet már megjelent a Magyar Közlönyben is, így a béremelés hivatalosnak tekinthető.