Itt a kormány ajándéka: több tízezer ember kap hatalmas béremelést

Jelentős béremelést jelentett be a területi közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselők számára Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter – írja a Magyar Nemzet.
Navracsics Tibor kedden a Facebook-oldalán közölte: 2025. szeptember 1-jétől 15 százalékkal emelkedik a bére minden kormánytisztviselőnek, aki a területi közigazgatásban dolgozik.
A döntés a vármegyei kormányhivatalok, a járási hivatalok és a kormányablakok munkatársaira egyaránt vonatkozik, így a vármegyei, járási és kormányhivatali apparátusok több tízezer dolgozója számíthat magasabb fizetésre az ősz kezdetétől.”
A rendelkezést tartalmazó kormányrendelet már megjelent a Magyar Közlönyben is, így a béremelés hivatalosnak tekinthető.
Navracsics Tibor emlékeztetett: a mostani döntés az első lépcsőfokát jelenti annak az ígéretnek, amelyet június 26-án tett. E szerint
a most szeptemberi 15 százalékos emelést 2026. január 1-től újabb 15 százalékos bérkorrekció követi.
„Így polgármesterek és a köztisztviselők fizetése után most végre elkezdtük a kormánytisztviselők fizetésének rendezését is” – hangsúlyozta a miniszter. A béremelés célja, hogy növelje a területi közigazgatásban dolgozók motivációját és erősítse az ügyfélközpontú államigazgatás működését.