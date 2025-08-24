A német kancellár nemcsak kijózanodott, de szentségtörő beismerést is tett Oroszországról

Ahogyan korábban megírtuk, a német kancellár válságtanácskozást hívott össze. Friedrich Merz, aki a CDU első embere is, a párt vezetőinek egy kis csoportját hívta össze a kancellári hivatalban, hogy megvitassák az elmúlt hetekben aggasztó mértékben felhalmozódott politikai hibákat. Most ahogyan a Hetek YouTube-csatornája beszámol róla, Friedrich Merz német kancellár beszédet tartott szombaton Németországban, ahol már erősen érzékelhető voltak a német kijózanodás jelei.

Németország kancellárja, Friedrich Merz

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A német gazdasággal kapcsolatban a kancellár elmondta:

Mélyrehatóak és messzemenőek azok a kihívások, amelyek előtt állunk. Már a recesszió harmadik évében járunk és ebből ki kell lábalnunk. Nem csak gazdasági gyengélkedésről van szó, hanem a gazdaságunk strukturális válságáról.”

Friedrich Merz azt is hozzátette:

„Már nem vagyunk az a vezető ipari nemzet, amelyre a világ felnéz. Olyan ország vagyunk, amelynek strukturális növekedési gyengeségei vannak. Gazdaságunk nagy része már nem igazán versenyképes.

Gazdaságunk termelékenysége 10 éve elmarad a nemzetközi színvonaltól.”

A gazdaságpolitika és a migrációs politika az a két téma, amely miatt leginkább aggódnak az emberek Németországban, a kancellár jelezte, már szigorították a német határok ellenőrzését, azonban ez nem elegendő. Igaz, hogy

a menedékkérelmek száma a tavalyi több mint 140 ezerről 2025 első félévében 70 ezerre csökkent, azonban ez még mindig túl sok.

Németország szuverenitása veszélyben

„Függővé váltunk Oroszországtól a gáz és a kőolaj tekintetében, túlzottan függővé váltunk Amerikától a biztonságunk tekintetében, túlzottan függővé váltunk például olyan országoktól, mint Kína a gazdaság tekintetében.”

– ismerte be Merz, aki azt is megjegyezte, hogy a világ nem veszi komolyan Németországot, kitérve Európára pedig megjegyezte:

Az Európai Uniónak erősebbé, magabiztosabbá és függetlenebbé kell válnia

Ukrajna kérdésében is fordulat látdzik bekövetkezni a német politikában, ezzel kapcsolatban a kancellár elmondta:

„Ez nem egy távoli ország. Területét tekintve Oroszország után a második legnagyobb európai ország ezen a kontinensen.

Oroszországot európai országnak tekintem. Oroszország mélyen európai ország, kulturális, irodalmi, zenei szempontból az egész országot áthatja az európai kultúra.

De Ukrajna a második legnagyobb területű, második legnagyobb európai ország.

Szeretném, ha minden erőnkkel, eszközünkkel és lehetőségünkkel elérnénk azt, hogy ebben az országban helyreálljon a béke és a szabadság.”

– hangsúlyozta.