Rendkívüli

Válaszolt Zelenszkij Putyinnak: itt vannak az ukránok feltételei

Németország

Németország történelmi fordulathoz érkezett - az AfD betiltásának kísérlete a demokrácia határait feszegeti

Biró András, a XXI. Század Intézet kutatója „Történelmi fordulat küszöbén Németország” című elemzésében arra hívja fel a figyelmet, hogy a német belpolitikai válság mára olyan mély pontra jutott, ahol a domináns pártok az Alternatíva Németországért (AfD) betiltásának eszközével próbálják megőrizni hatalmukat. Az elemző szerint Németország most egy olyan válsághelyzetben van amikor a Merz-kormány legitimációs krízise, a gazdasági recesszió és a fősodor identitásválsága „minden idők legkomolyabb rendszerváltásának” lehetőségét hordozza magában.
Németországafdafd betiltásFriedrich Merz

Biró András, a XXI. Század Intézet kutatója legújabb írása alapján Németország az utóbbi hónapok történései következtében súlyos politikai válsághelyzetben van az AfD megerősödése és a párt betiltására tett kísérletek miatt.

Németország véglesen megosztott lett.
Németország az utóbbi hónapok történései alapján súlyos politikai válsághelyzetben van az AfD megerősödése és a párt betiltására tett kísérletek miatt. Fotó: JOHN MACDOUGALL / AFP

Németország egy olyan ország, ahol a kormány saját magával harcol

Miközben Friedrich Merz német kancellár a nemzetközi térben azzal pozícionálja magát, hogy vezetésével Németország visszatért, a valóságban még a belföldi kihívások kezelésére is képtelen”

- írja Biró András. A CDU–CSU és az SPD hatalomtechnikai okokból életre hívott koalíciója elsősorban az AfD kizárását célozza a hatalomból, miközben a társadalmi elégedetlenség és a választási ígéretek feladása „csak tovább szítja a tüzet”.

A XXI. Század Intézet kutatója szerint mára egyre nyilvánvalóbb, hogy az AfD betiltására irányuló törekvések jogi köntösbe bújtatott koncepciós perhez hasonlítanak. A német lakosság többsége ráadásul ezt nem támogatja.

A német hatalmi kartell a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatalt és a Szövetségi Alkotmánybíróságot is olyan politikai eszközként használja, amelyet antidemokratikus ügy érdekében mozgósítanak”

- írja az elemző.

Gazdasági recesszió és koalíciós káosz

Biró szerint a német gazdaság történelmi gyengülést produkál: 

  • a strukturális leépülés, 
  • a rekordszámú cégcsőd 
  • és az energiaválság hatására 
  • a növekedés csak „mesterséges állami beavatkozással” várható. 

A német ipar kelet-európai és kínai kitelepülése felgyorsult, 2024 áprilisában 1626 cég csődhulláma söpört végig az országon. Egyre többen úgy látják, hogy Merz „a Merkel-korszak örökségét folytatja”, miközben saját pártján belül is támadások érik.

Merz legitimációs krízise nehezen vitatható”

- írja Biró, aki szerint a CDU-s politikus maga szűkítette le mozgásterét az AfD-vel való bármiféle együttműködés kizárásával, aminek hatására belekényszerült abba az SPD-vel kötött koalícióba, amely egyre instabilabb.

Betiltják, ha nem tudják legyőzni

Az AfD támogatottsága immár stabilan 25% körül mozog, azaz csaknem 15 millió német választót képvisel aminek a politikai elhallgatása Biró szerint a demokrácia elleni merénylet lenne. 

A fősodor új vezérelve a ‘Ha nem tudod legyőzni, tiltsd be’ szellemiség lett”

- jegyzi meg.

A szakértő ugyanakkor rámutat arra, hogy a német állam láthatóan „fogságba esett”, miután a politikai elit az Alkotmányvédelmi Hivatalt, az Alkotmánybíróságot és egy sor közjogi intézményt használ fel annak érdekében, hogy jogi úton szüntesse meg legfőbb kihívóját. Ennek érdekében az SPD és a zöldek még a Szövetségi Alkotmánybíróság új bíráit is olyan aktivistákból próbálják kiválasztani, akik nyíltan az AfD betiltását követelik.

Mentális vasfüggöny Németországon belül

Biró András szerint a német politikai tér kettészakadt nyugat-kelet töréssel, mivel az AfD és a Die Linke keleti erősödése miatt „mentális vasfüggöny” ereszkedett le az országra. Mivel a fősodor pártjai a keleti tartományokban térvesztést szenvedtek, a CDU csak összeomló koalíciók árán tud hatalmon maradni miközben az AfD és a Sahra Wagenknecht-féle BSW közötti együttműködés egy lehetséges 2026-os rendszerváltást vetít előre.

Akár betiltják az AfD-t, akár leomlik a politikai tűzfal, a tét nem kisebb, mint Németország sorsa”

- összegzi tanulmányát Biró, aki szerint történelmi fordulat előtt áll Németország.

 

