Németország történelmi fordulathoz érkezett - az AfD betiltásának kísérlete a demokrácia határait feszegeti

Biró András, a XXI. Század Intézet kutatója legújabb írása alapján Németország az utóbbi hónapok történései következtében súlyos politikai válsághelyzetben van az AfD megerősödése és a párt betiltására tett kísérletek miatt.

Németország egy olyan ország, ahol a kormány saját magával harcol

Miközben Friedrich Merz német kancellár a nemzetközi térben azzal pozícionálja magát, hogy vezetésével Németország visszatért, a valóságban még a belföldi kihívások kezelésére is képtelen”

- írja Biró András. A CDU–CSU és az SPD hatalomtechnikai okokból életre hívott koalíciója elsősorban az AfD kizárását célozza a hatalomból, miközben a társadalmi elégedetlenség és a választási ígéretek feladása „csak tovább szítja a tüzet”.

A XXI. Század Intézet kutatója szerint mára egyre nyilvánvalóbb, hogy az AfD betiltására irányuló törekvések jogi köntösbe bújtatott koncepciós perhez hasonlítanak. A német lakosság többsége ráadásul ezt nem támogatja.

A német hatalmi kartell a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatalt és a Szövetségi Alkotmánybíróságot is olyan politikai eszközként használja, amelyet antidemokratikus ügy érdekében mozgósítanak”

Gazdasági recesszió és koalíciós káosz

Biró szerint a német gazdaság történelmi gyengülést produkál:

a strukturális leépülés,

a rekordszámú cégcsőd

és az energiaválság hatására

a növekedés csak „mesterséges állami beavatkozással” várható.

A német ipar kelet-európai és kínai kitelepülése felgyorsult, 2024 áprilisában 1626 cég csődhulláma söpört végig az országon. Egyre többen úgy látják, hogy Merz „a Merkel-korszak örökségét folytatja”, miközben saját pártján belül is támadások érik.

Merz legitimációs krízise nehezen vitatható”

- írja Biró, aki szerint a CDU-s politikus maga szűkítette le mozgásterét az AfD-vel való bármiféle együttműködés kizárásával, aminek hatására belekényszerült abba az SPD-vel kötött koalícióba, amely egyre instabilabb.

Betiltják, ha nem tudják legyőzni

Az AfD támogatottsága immár stabilan 25% körül mozog, azaz csaknem 15 millió német választót képvisel aminek a politikai elhallgatása Biró szerint a demokrácia elleni merénylet lenne.

A fősodor új vezérelve a ‘Ha nem tudod legyőzni, tiltsd be’ szellemiség lett”

