Németország történelmi fordulathoz érkezett - az AfD betiltásának kísérlete a demokrácia határait feszegeti

Biró András, a XXI. Század Intézet kutatója legújabb írása alapján Németország az utóbbi hónapok történései következtében súlyos politikai válsághelyzetben van az AfD megerősödése és a párt betiltására tett kísérletek miatt.
Miközben Friedrich Merz német kancellár a nemzetközi térben azzal pozícionálja magát, hogy vezetésével Németország visszatért, a valóságban még a belföldi kihívások kezelésére is képtelen”
- írja Biró András. A CDU–CSU és az SPD hatalomtechnikai okokból életre hívott koalíciója elsősorban az AfD kizárását célozza a hatalomból, miközben a társadalmi elégedetlenség és a választási ígéretek feladása „csak tovább szítja a tüzet”.
A XXI. Század Intézet kutatója szerint mára egyre nyilvánvalóbb, hogy az AfD betiltására irányuló törekvések jogi köntösbe bújtatott koncepciós perhez hasonlítanak. A német lakosság többsége ráadásul ezt nem támogatja.
A német hatalmi kartell a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatalt és a Szövetségi Alkotmánybíróságot is olyan politikai eszközként használja, amelyet antidemokratikus ügy érdekében mozgósítanak”
- írja az elemző.
Biró szerint a német gazdaság történelmi gyengülést produkál:
A német ipar kelet-európai és kínai kitelepülése felgyorsult, 2024 áprilisában 1626 cég csődhulláma söpört végig az országon. Egyre többen úgy látják, hogy Merz „a Merkel-korszak örökségét folytatja”, miközben saját pártján belül is támadások érik.
Merz legitimációs krízise nehezen vitatható”
- írja Biró, aki szerint a CDU-s politikus maga szűkítette le mozgásterét az AfD-vel való bármiféle együttműködés kizárásával, aminek hatására belekényszerült abba az SPD-vel kötött koalícióba, amely egyre instabilabb.
Az AfD támogatottsága immár stabilan 25% körül mozog, azaz csaknem 15 millió német választót képvisel aminek a politikai elhallgatása Biró szerint a demokrácia elleni merénylet lenne.
A fősodor új vezérelve a ‘Ha nem tudod legyőzni, tiltsd be’ szellemiség lett”
- jegyzi meg.
A szakértő ugyanakkor rámutat arra, hogy a német állam láthatóan „fogságba esett”, miután a politikai elit az Alkotmányvédelmi Hivatalt, az Alkotmánybíróságot és egy sor közjogi intézményt használ fel annak érdekében, hogy jogi úton szüntesse meg legfőbb kihívóját. Ennek érdekében az SPD és a zöldek még a Szövetségi Alkotmánybíróság új bíráit is olyan aktivistákból próbálják kiválasztani, akik nyíltan az AfD betiltását követelik.
Biró András szerint a német politikai tér kettészakadt nyugat-kelet töréssel, mivel az AfD és a Die Linke keleti erősödése miatt „mentális vasfüggöny” ereszkedett le az országra. Mivel a fősodor pártjai a keleti tartományokban térvesztést szenvedtek, a CDU csak összeomló koalíciók árán tud hatalmon maradni miközben az AfD és a Sahra Wagenknecht-féle BSW közötti együttműködés egy lehetséges 2026-os rendszerváltást vetít előre.
Akár betiltják az AfD-t, akár leomlik a politikai tűzfal, a tét nem kisebb, mint Németország sorsa”
- összegzi tanulmányát Biró, aki szerint történelmi fordulat előtt áll Németország.