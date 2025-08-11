Németországban megvonnák az ukrán menekültek munkanélküli segélyét

Németországban felerősödött a vita az ukrán menekülteknek nyújtott szociális juttatások esetleges megszüntetéséről, miután a statisztikák szerint a munkaképes korúaknak kevesebb mint egyharmada helyezkedett el a munkaerőpiacon. A javaslat célja a foglalkoztatás ösztönzése, de szakértők szerint a lépés a kívánt hatással ellentétes eredményre is vezethet.

Németország csökkentené a munkanélküli segélyre kifizetett költségvetési összegeket

Fotó: Pixabay/pexels

A helyzet súlyosságát felismerő Markus Söder, Bajorország miniszterelnöke felvetette:

vonják meg az ukrán menekültektől – nem csak az újonnan érkezőktől, hanem mindegyiktől – a munkanélküli segélyt

(vagy ahogy ők hívják, „Bürgergeld”) – írja a hétfői Mandiner.

A lap azt is hozzáteszi, az ingyenpénzt egyébként jelenleg a munkaképesnek minősített menekültek közül 502 ezren kapják meg. Slusszpoén, hogy

az ukránok 563 eurót kapnak, körülbelül 100 euróval többet, mint a többi menedékkérő.

A vita a német gazdasági nehézségek és a szociális kiadások felülvizsgálatának kontextusában merült fel. A Bürgergeldre fordított kifizetések 2024-ben meghaladták a 46,9 milliárd eurót, amiből 6,3 milliárd eurót az ukrán menekültek ellátására fordítottak. Bár a kormánykoalíció már megállapodott a rendszer reformjáról, az eredetileg csak a 2025. április 1-től érkezőkre vonatkozott volna. Söder javaslata ezt terjesztené ki visszamenőlegesen, amit jogi szakértők szerint nehéz lenne megvalósítani – írja továbbiakban a Kárpáthír, a cikk forrása.

Az Origo korábban arról is beszámolt, az Európai Unió meghosszabbítaná az ukrán állampolgároknak nyújtott ideiglenes védelmet. Ez azt jelentené, hogy az érintettek 2027-ig jogosultak maradnának munkára, oktatásra, egészségügyi ellátásra és szociális juttatásokra az EU területén – menedékkérelmi eljárás nélkül.