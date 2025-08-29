Inspiráció a fiataloknak a Tranziton: így repült újra magyar az űrbe

Ferencz Orsolya, az űrkutatásért felelős miniszteri biztos pénteken a Tranzit Fesztiválon kiemelte, hogy Kapu Tibor űrutazása történelmi jelentőségű volt, hiszen tizenötmillió magyar „emelte magasba” az űrhajót, és volt büszke megérkezésekor. A „CsillagKAPU – A magyar űrprogram eredményei” című beszélgetésen hangsúlyozta, hogy az űrhajós munkája az ISS-en minden ember életére kihatással lehet. Kapu Tibor űrutazása történelmi nemzetegyesítő küldetés.

Kapu Tibor űrutazása nemzetegyesítő erővel bírhat Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Kiss Gábor / MTI Fotószerkesztőség

Nemzetegyesítés, tudományos eredmények és gyakorlati hasznosítás

A HUNOR program keretében végzett kísérletek eredményei a földi technológiákban is megjelenhetnek, más területeken hasznosíthatók és piacképesek lehetnek. Ferencz Orsolya szerint a küldetés előkészítése több évig tartott, és Kapu Tibor önállóan huszonöt kísérletet végzett el a csapat mintegy hatvanából.

Az űrutazás emberi és fizikai kihívásai

Kapu Tibor és társai, köztük Cserényi Gyula, hosszú hónapokig tartó kiképzésen vettek részt, amely magában foglalta a karantént, izolációs gyakorlatokat és rendkívül megterhelő fizikai feladatokat, például helikopterből történő vízbe ugrást. Az űrhajós kiemelte, hogy a család támogatása és a csapat összetartása elengedhetetlen volt a küldetés sikeréhez.

Ferencz Orsolya, az űrkutatásért felelős miniszteri biztos.

Inspiráció a jövő generációinak

Kapu Tibor küldetése ezer és ezer magyar gyermeket inspirálhat, hogy tudományos területen tanuljanak tovább, ami hosszú távon újabb magyar sikereket hozhat az űrkutatásban. A miniszteri biztos hangsúlyozta, hogy minden kísérletet sikerült végrehajtani, és a csapat közreműködése elengedhetetlen volt a feladatok teljesítéséhez.