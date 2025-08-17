Úgy lepukkant a Népliget, hogy mostanság leginkább csak a prostik használják

Nagy kár, hogy mostanra megszűnt az Ígéretfigyelő, hiszen egy jó nagy piros pontot kapna Karácsony Gergely. A (be nem teljesült) ígéretek koronázatlan királya ugyanis előbb 2019-ben, majd 2022 augusztusában MEGÍGÉRTE: megújul a Népliget.

Népliget – Disneyland horrorverzió

Azt még a főpolgármester is elismerte egy három évvel ezelőtti posztjában, hogy kissé lepukkant állapotban van a közterület, amit „Budapest egyik legnagyobb és talán legrosszabb állapotú parkjának" titulált.

A fővárosi önkormányzat 2022-ben még egy ötletpályázatot is meghirdetett a park megújítása érdekében. Karácsonyék felhívására fantasztikus látványképek érkeztek be.

Aztán nem sokkal később a Radó Dezső Terv keretében szavazni is lehetett a beérkező pályázatokról. Csodás kilátások volt a láthatáron!

Népliget - látványterv Forrás: enbudapestem.hu

Na, és mi lett a nagy igyekezet vége? Most lepődjön meg mindenki! Semmi. A park rosszabb állapotban van, mint bármikor.

Radics Béla fideszes politikus vasárnapi videójában arra hívja a figyelmet, hogy leginkább a prostituáltak és a drogfüggők használják a helyet a családok helyett:

Ez itt a Népliget, vagy ahogy mondják, Budapest legnagyobb horrorfilmforgató helye. Az biztos, hogy ez egy olyan park, ahol piknikkosár helyett védőfelszerelést kell hoznod. Itt a hátam mögött most éppen családoknak és gyerekeknek kellene sétálgatni vagy éppen sportolni. De ehelyett ez egy ingyenes kalandpark, ahol a veszély nem egy attrakció, hanem a szomorú valóság.

A fideszes képviselő által mutogatott felvételek valóban nem túl szívderítőek. Radics „Budapest szégyenfoltja"-nak nevezte a területet, ami szerinte mára drogtanya lett. Interpretálásában két oka van a lepukkanásnak: egyrészről Karácsony nem törődik a területtel, másrészről a közelben tűcsereprogram működik.

Ezt a borzalmat nem 2028-ban kell rendbe tenni, hanem most, főpolgármester úr!

~ szúrt oda Radics a főpolgármesternek a videója végén. Kérdés, hogy mennyire lehet most munkára bírni Karácsonyt, aki jelenleg is az éves nagyszabadságát tölti.

