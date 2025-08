Pénz, politika, túlélés: Bige László és a Tisza Párt érdekszövetsége

Bige László, a Nitrogénművek tulajdonosa a cég súlyos pénzügyi gondjai közepette százmilliós támogatást nyújthatott a Tisza Párthoz köthető szervezeteknek, és egyik fia is megjelent Magyar Péterék körül. A Magyar Nemzet információi szerint a milliárdos ezzel politikai befolyást keres egy esetleges kormányváltás reményében, amely kedvezőbb feltételeket teremthetne érdekeltségei számára. A Nitrogénművek több zálogjoggal próbálta elkerülni a csődöt, miközben vagyonkimentés jelei is látszanak. Bige korábban más ellenzéki szereplőket is támogatott, elvi megfontolás nélkül – csak az számít, ki lehet Orbán Viktor legerősebb kihívója.

Vágólapra másolva!

A Magyar Nemzet cikke részletesen bemutatja, hogy Bige László, a Nitrogénművek feje, Magyarország egyik leggazdagabb embere, miként került közel Magyar Péterhez és a Tisza Párthoz, és hogyan vált a politikai kapcsolatok keresése üzleti stratégiájának részévé. Bige László, a Nitrogénművek feje. Fotó: MTI A milliárdos és a Tisza Párt közeledése A Magyar Nemzet cikke részletesen bemutatja, hogy Bige László, Magyarország egyik leggazdagabb embere, miként került közel Magyar Péterhez és a Tisza Párthoz, és hogyan vált a politikai kapcsolatok keresése üzleti stratégiájának részévé. A folyamat első látványos jele az volt, amikor tavasszal legalább százmillió forintnyi pénzmozgás történt a Tisza Párt környezetében, amit források szerint Bige László biztosított. Ezt rövidesen követte egy újabb fejlemény: a milliárdos egyik fia is megjelent a párt körül. A cikk azt sugallja, hogy a család jelenléte nem véletlen, hanem tudatosan felépített stratégia része, amelynek célja a politikai befolyás megszerzése vagy erősítése. Miért éri meg egy parlamenten kívüli párt támogatása? A cikk rávilágít: annak ellenére, hogy a Tisza Párt jelenleg nem parlamenti párt, mégis Magyarország legerősebb ellenzéki formációjává nőtte ki magát. Ez már önmagában vonzóvá teszi őket olyan szereplők számára, akik a jelenlegi kormánnyal konfliktusban állnak, vagy akik számára egy esetleges politikai váltás piaci előnyöket jelentene. Bige László számára a Tiszával való kapcsolat tehát egy jövőbeli kormányváltásban rejlő lehetőségeket jelenthet. A támogatásért cserébe remélheti, hogy érdekeltségeinek – például a Nitrogénművek Zrt.-nek – kedvezőbb piaci feltételeket biztosít majd egy új politikai vezetés. A Nitrogénművek válsághelyzete – a politikai motiváció háttere A Magyar Nemzet írása szerint a Bige-birodalom üzleti háttere az utóbbi időben egyértelműen meggyengült, sőt válságjeleket mutat. A kulcsszereplő, a Nitrogénművek Zrt., amely Bige fő érdekeltsége, komoly pénzügyi nehézségekkel küzd: A cég nehezen tudott megállapodni hitelezőivel a hatalmas – 200 millió eurós – tartozása átütemezéséről.

Ennek érdekében jelentős vagyontárgyakat adtak zálogba, ami súlyos pénzügyi megszorultságra utal.

Források szerint a Bige-csoport megkezdte a vállalati vagyon kiürítését, például cégen belüli értékesítéseken keresztül. A vállalat múltbeli ügyeit is felidézi a cikk: például a Gazdasági Versenyhivatallal (GVH) való konfliktust, amely kartellezés miatt 11 milliárd forintos bírságot szabott ki a cégre. Bár a bíróság a bírság újraszámolására kötelezte a GVH-t, a kartellvád maga megalapozottnak bizonyult.

Offshoreszerű cégháló és külföldi beágyazottság A családi cégháttér egyes elemei még ennél is összetettebbek. A cikk megemlíti, hogy Bige egyik gyermekét olyan cégek vezetőjévé nevezték ki, amelyek osztrák, luxemburgi és svájci bejegyzésűek – ez offshore-szerű működésre utal. Ezekben az országokban a cégadatokhoz való hozzáférés korlátozottabb, ami sok esetben a vagyon elrejtését is megkönnyíti. A politikai szerepvállalás korántsem új: Márki-Zay és Dobrev Bige László nem először próbál politikai partnert találni a kormánykritikus térfélen: A 2022-es választás előtt Márki-Zay Péter kampányát is támogatta : több mint tízmillió forintot adott át neki, és kifizetett egy 60 milliós közvélemény-kutatást is.

Ugyanekkor Dobrev Klárát „kiváló emberként” jellemezte – vagyis szinte minden ellenzéki pólushoz közeledett, ahol esélyt látott Orbán Viktor kihívására. A Magyar Nemzet összefoglalása szerint Bige támogatási politikáját nem elvek, hanem érdekek határozzák meg. A cél az, hogy mindig a legerősebb kormányellenes szereplő mellé álljon, aki a legnagyobb eséllyel javíthat a vállalati érdekei számára kedvezőtlen politikai-gazdasági környezeten.



A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!