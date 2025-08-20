NoÁr annyira, de annyira független, hogy csak ámulunk és bámulunk

A szerdai Magyar Nemzetben Csépányi Balázs Poszt-trauma jegyzetében lebbenti fel a fátylat ismételten a balliberális körök megmondóembereinek – ezúttal Molnár Áron NoÁr – álságosságáról.

Molnár Áron NoÁr

Fotó: MTI - Mónus Márton

Ahogyan fogalmaz:

„Az egyik ilyen független, objektív megmondóember Molnár Áron is, aki ráadásul még fröcsögni és vicsorogni is szokott a kormányra. A színész ezúttal az ATV-ben haknizott, ahol a jelek szerint jó erős a mennyezet, mert nem szakadt le Molnár művész úr szavai után. Érdemes felidézni a gondolatait,

amivel gyakorlatilag bedöntötte a magukat függetlennek hirdetők díszes társaságát:

»(…) Ezt a fajta függetlenségemet csak úgy tudom megőrizni, ha nem rakom le a voksom egyik párt mellett sem. Ettől függetlenül 2026-ban valószínűleg a Tiszára fogok szavazni, mert nagyon várom a kétharmados változást vagy a kormányváltást.(…)«

Ilyen már tényleg nincs.

„Elmondja, hogy független és nem rakja le a voksát egyik párt mellett sem, de azért a következő mondatban már úgy fogalmaz, a Tiszára fog szavazni. Ez tényleg vicc! Ez a pali hülyének néz mindenkit!”

– fogalmaz a szerző.