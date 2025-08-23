Hírlevél

Rendkívüli

Megroggyant az M7-es, baleset miatt hatalmas a torlódás

nők

Erő, empátia, hagyomány és jövő – indul a Női Digitális Polgári Kör

Olvasási idő: 4 perc
A magyar nők mindig is a család, a közösség és a nemzet megtartó erejét jelentették. Most új fórumon, a Női Digitális Polgári Körben fognak össze, hogy egymást támogatva és értékeiket vállalva építsék Magyarország jövőjét. Az alapítók célja egy olyan közösség létrehozása, amely egyszerre erős, empatikus, hagyománytisztelő és a jövő felé nyitott.
nőknőiségmagyarság

Egy új, értékeket közvetítő közösség született Magyarországon: megalakult a Női Digitális Polgári Kör, amelynek célja, hogy erősítse a női összetartozást, és méltó módon képviselje a magyar nők szerepét a családban, a munkahelyeken, a közösségekben és a hazánk jövőjének építésében.

Női Digitális Polgári Kör
Marsi Anikó is a Női Digitális Polgári Kör alapítói között van. Fotó: Blikk

Bemutatkozott a Női Digitális Polgári Kör – közösség, amely a jövőt építi

Az alapítók világosan fogalmaztak: a magyar nő ma is a mindennapok megtartó ereje, legyen szó a családról, a munkáról vagy a közösségi életről. Ezért van szükség olyan fórumra, ahol a nők egymást támogatva, értékeiket és hitüket vállalva tudnak együttműködni – digitális eszközökkel, a 21. század lehetőségeit kihasználva.

A kör egyszerre kíván erős, nyitott, empatikus, hagyománytisztelő és a jövőbe mutató női közösség lenni, ahol a tagok büszkén vallják: a nőiség érték és erőforrás.

A Női Digitális Polgári Kör alapító tagjai között ismert és elismert közéleti személyiségeket találunk:

  • Marsi Anikó
  • Csisztu Zsuzsa
  • Inotay Petra
  • Isky Annamária
  • Makray Katalin
  • Molnár Andrea
  • Peller Mariann
  • Radics-Oltean Andrea „Bigyó”
  • Dr. Phillips Krisztina
  • Szentkirályi Alexandra

A kezdeményezés célja világos: teret adni azoknak a magyar nőknek, akik nem csupán saját életükben, hanem a hazájuk sorsában is aktívan részt kívánnak venni. A kör mottója szerint: „Ha te is tenni akarsz magadért, családodért, hazádért – akkor köztünk a helyed!”

A bemutatkozás üzenete egyértelmű: Magyarország jövője elképzelhetetlen a nők nélkül – és most itt egy közösség, amely ezt nemcsak kimondja, hanem mindennapi munkájával képviselni is fogja.

 

 

