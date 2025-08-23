Hírlevél

Orbán Balázs

Új külpolitikai doktrínát hirdetett Orbán Balázs

1 órája
Orbán Balázs éles hangvételű Facebook-posztban reagált Bába Iván volt államtitkár legutóbbi írására. Már a nyitányban leszögezte: „Valóban létezik zsákutca – de nem Magyarország, hanem az elavult külpolitikai gondolkodás hajtott bele.” Szerinte a rendszerváltozás utáni külpolitikai doktrína ideje lejárt, hiszen az integrációs célokat Magyarország már teljesítette. Orbán hangsúlyozta: a brüsszeli döntések kritikátlan követése a nemzeti szuverenitás felszámolásához vezetne, különösen a migrációs paktum kapcsán.
Orbán BalázsBrüsszelkülpolitika

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-bejegyzésben reagált Bába Iván volt államtitkár legutóbbi írására, amely szerinte „a múlt külpolitikai logikájába ragadt”. Már a poszt nyitánya erőteljes üzenetet hordoz: „Valóban létezik zsákutca – de nem Magyarország, hanem az elavult külpolitikai gondolkodás hajtott bele.”

Orbán
Orbán Balázs. Forrás: Facebook

Orbán Balázs: Brüsszel hibás döntéseit nem követhetjük vakon

A politikai igazgató elismerően szólt Bába Iván korábbi szerepéről a rendszerváltozás utáni külpolitikai irányvonalak kidolgozásában, ugyanakkor világossá tette, hogy szerinte a korábbi doktrína ideje lejárt. 

Ennek a korszaknak vége. Eljárt felette az idő. Más a cél, hiszen az integrációt már elértük. Teljesítettük, amit kitűztünk magunk elé. És mi következik most?” 

– teszi fel a kérdést.

Orbán szerint a „vak engedelmesség” a brüsszeli döntéseknek ma már nem Magyarország érdekeit szolgálná, különösen a migrációs politika terén. A posztban részletesen kifejti, milyen következményekkel járna, ha hazánk feltétel nélkül elfogadná az Európai Unió Migrációs és Menekültügyi Paktumát: 

Kötelezően részt kellene vennie a menedékkérők szétosztásában, ami a számítások szerint évente mintegy 16 000 fő befogadását jelentené, vagy ennek elutasítása esetén személyenként 20 000 euró befizetését más tagállamok javára.”

Magyarország az ellenállásból kovácsol politikai tőkét

A politikus hangsúlyozta: a magyar kormány alternatívát mutatott Európának azzal, hogy már a kezdetektől szembement a „kontrollálatlan migráció politikájával”. Mint írja: 

A magyarok által vezetett ellenállás azonban megmutatta, hogy létezik más út is – amely mára az európai politika egyik fő iránya lett. Mindez pedig felértékeli Magyarországot az egész világon.”

Orbán Balázs posztjában kijelölte az új külpolitikai doktrína fő irányait: nyitás, diverzifikáció, a nemzeti szuverenitás védelme, valamint az a cél, hogy az Európai Unió „a mi Európánk is legyen”. Ezt így fogalmazta meg: 

A mi doktrínánk tehát az, hogy nyitni kell, mindenhol ott kell lenni, új lehetőségeket kell teremteni, és diverzifikálni. Mindeközben védeni kell a szuverenitást, és harcolni azért, hogy az Európai Unió a mi Európánk is legyen.”

A bejegyzés végén Orbán határozottan elutasította az uniós szuperállam gondolatát: 

Elnyomó szuperállamot, a liberális álmot pedig köszönjük, nem akarunk – az ugyanis rémálom lenne.”

 

 

