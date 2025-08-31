Szuverén magyar út: Orbán Balázs Lakatos Levente műsorában vendégeskedett

Lakatos Levente beszélgetős műsorában, a Levente Klubjában Orbán Balázs kifejtette: Magyarországon a közélet stabilitását az adja, hogy a társadalom többsége a nagy civilizációs ügyekben – család, nemzeti szuverenitás, rend, kulturális önazonosság – egyetértésre jut. Ez az alap tartja a közéletet a normalitás medrében, és különbözteti meg hazánkat a nyugat-európai példáktól, ahol sokszor polgárháborús hangulat uralja a politikát.

Orbán Balázs a Levente Klubja című podcastműsor vendége volt. Forrás: YouTube

Kampányfogások és kormányzóképesség: a „várakozásmenedzsment” kritikája

A beszélgetés során Orbán Balázs kitért arra is, hogy a Tisza Párt kommunikációját a „várakozásmenedzsment” határozza meg: úgy viselkednek, mintha biztos lenne a győzelem, miközben nincs valódi esélyük a kormányzásra. Ez a módszer szerinte csak látszatpolitika, amely nem pótolja a szakmai tudást, a háttérintézményeket és a kormányzati felelősséget. A választók azonban végső soron a teljesítményt keresik, nem a kommunikációs trükköket.

Néppárti logika: a fiatalok nyelve és az Otthon Start

A podcastben szóba került a fiatalok politikai megszólítása is. Orbán Balázs szerint a Fidesz nem „szelfipolitikát” akar folytatni, hanem néppártként a társadalom minden rétegét képviselni. A fiatalok számára valós ajánlat az Otthon Start Program, amely nemcsak a családalapítást, a saját otthon álmának megvalósítását segíti, hanem nemzetgazdasági jelentőséggel is bír.

Művészi szabadság és közfelelősség

Lakatos Levente kérdésére reagálva Orbán Balázs hangsúlyozta: a művészet szabad, de aki belép a politikai térbe, annak vállalnia kell a felelősséget is. Nem az a probléma, ha egy zeneszámban felbukkan egy téma, hanem az, ha egy előadó a színpadot kifejezetten politikai üzengetésre használja. A közönség szemében ugyanis a sztárok, celebek is az elit részei, így rájuk ugyanúgy vonatkozik a kritika, mint a politikusokra.

Drogkérdés: miért indokolt a szigor

A podcastben szó esett a szintetikus drogok rohamos terjedéséről is. Orbán Balázs rámutatott: az állam kötelessége fellépni a terjesztők ellen, mert ezek a szerek nemcsak egészségügyi, hanem közrendvédelmi problémát is jelentenek. A közösség védelme érdekében szükséges a szigorú szabályozás és az állami fellépés.