Orbán Balázs

Orbán Balázs dörgedelmes üzenetet küldött Magyar Péternek

Orbán Balázs közösségi oldalán azt írta, hogy Magyar Péter mögött „nincs semmi tartalom”, és a nyár folyamán végigbulizták az időt, miközben az ígért eredmények elmaradtak. Szerinte Magyar Péter maga köré gyűjtötte az „agyhalottakat” és „Soros-ügynököket”, de mára kiderült, hogy a párt tevékenysége gyengül, míg a kormány stabilan erősödik. Orbán Balázs rámutatott, hogy a Tisza Párt stratégiája az összevissza vagdalkozásra és kellemetlen bennfenteskedésre korlátozódik. A politikus szerint ezzel a kör bezárult, és a választók egyértelműen látják a különbséget.
Orbán BalázsTisza PártMagyar Péter

Orbán Balázs szerint Magyar Péter egész politikai karrierjét a kéretlen okoskodásra és a bizalmaskodásra építette, ami szerinte szánalomhadjárathoz vezetett. A miniszterelnök politikai igazgatója egyértelműen leszögezte: Magyar Péter állításai mögött nincs valódi tartalom vagy eredmény.

Orbán Balázs
Orbán Balázs. Forrás: Facebook

Orbán Balázs szerint a Tisza gyengül

Orbán Balázs hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt mára elvesztette befolyását és erejét. Szerinte az eddigi nyári bulizás és a felszínes kampány semmilyen kézzelfogható eredményt nem hozott, és a párt maga is látja, hogy gyengül.

Kik alkotják Magyar Péter körét?

Orbán Balázs szerint Magyar Péter maga köré gyűjtötte az „agyhalottakat” és „Soros-ügynököket”, akiknek a szerepe nem volt kézzelfogható a párt tevékenységében. Ezek a szereplők mostanra nyilvánvalóan nem tudnak hozzájárulni a párt politikai erejéhez.

Mi maradt a Tisza Pártból?

A jobboldali politikus kiemelte, hogy a párt mára csak az összevissza vagdalkozást és a kellemetlen bennfenteskedést tudja felmutatni, miközben a kormány stabilan erősödik. Orbán Balázs szerint ezzel a kör bezárult, és a választók számára világos, hogy ki tud valódi eredményt felmutatni.

 

