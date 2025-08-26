Orbán Balázs dörgedelmes üzenetet küldött Magyar Péternek

Orbán Balázs szerint Magyar Péter egész politikai karrierjét a kéretlen okoskodásra és a bizalmaskodásra építette, ami szerinte szánalomhadjárathoz vezetett. A miniszterelnök politikai igazgatója egyértelműen leszögezte: Magyar Péter állításai mögött nincs valódi tartalom vagy eredmény.

Orbán Balázs. Forrás: Facebook

Orbán Balázs szerint a Tisza gyengül

Orbán Balázs hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt mára elvesztette befolyását és erejét. Szerinte az eddigi nyári bulizás és a felszínes kampány semmilyen kézzelfogható eredményt nem hozott, és a párt maga is látja, hogy gyengül.

Kik alkotják Magyar Péter körét?

Orbán Balázs szerint Magyar Péter maga köré gyűjtötte az „agyhalottakat” és „Soros-ügynököket”, akiknek a szerepe nem volt kézzelfogható a párt tevékenységében. Ezek a szereplők mostanra nyilvánvalóan nem tudnak hozzájárulni a párt politikai erejéhez.

Mi maradt a Tisza Pártból?

A jobboldali politikus kiemelte, hogy a párt mára csak az összevissza vagdalkozást és a kellemetlen bennfenteskedést tudja felmutatni, miközben a kormány stabilan erősödik. Orbán Balázs szerint ezzel a kör bezárult, és a választók számára világos, hogy ki tud valódi eredményt felmutatni.