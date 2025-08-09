Orbán Balázs: Orbán Viktor a magyar nép érdekében kormányoz, Brüsszellel szemben is

A francia Le Figaro lapban megjelent Orbán Balázs interjút szemlézve a Magyar Nemzet azt írja, hogy a magyar miniszterelnök politikai igazgatója szerint Magyarország vezetése hisz a hagyományos értékekben – a családban, a nemzetben és a rendben –, miközben a 21. század kihívásaihoz is alkalmazkodik. A kormányban helyet foglaló politikai irányzatokat a magyar szuverenitás iránti elkötelezettség köti össze.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint Magyarország nem Oroszország- vagy Ukrajna-párti, hanem Magyarország-párti.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Orbán Balázs: „Mi a magyar nép érdekében kormányozunk – nem azért, hogy az eurokratáknak tetsszünk”

Orbán Balázs, a miniszterelnöki politikai igazgató hangsúlyozta:

A világ átalakulása felgyorsult, új blokkok alakulnak, a fegyverkezési verseny újraindult, a migráció pedig történelmi méreteket ölt. Ebben a helyzetben Magyarország nem csatlakozik automatikusan egyik blokkhoz sem, hanem nyitottságon, egyensúlyon és pragmatizmuson alapuló független külpolitikát folytat.”

Az „illiberális demokrácia” fogalmát pedig úgy magyarázta:

Az egy olyan rendszer, amelyben a hatalom a néptől származik, nem pedig külföldi érdekcsoportoktól."

Ez a rendszer a fideszes politikus szerint védi minden nemzet jogát, hogy maga alakítsa a jövőjét – és ezért is terjed.

Orbán Balázs ugyanakkor élesen bírálta Brüsszelt:

Akkor kommunizmus volt, ma liberális imperializmus. A válaszunk ugyanaz: nem.”

A politikai igazgató arról is beszélt, hogy:

Magyarország nem Oroszország- vagy Ukrajna-párti, hanem Magyarország-párti. Orbán Viktor békemissziója a magyar nép védelmét és az európai stabilitást szolgálja, mert a háború elhúzódása nem áll Európa érdekében.”

A kormány sikerét Orbán Balázs a nép melletti következetes kiállással magyarázta, mivel alacsony adók, növekvő jövedelmek, erős családtámogatás és szigorú migrációs politika jellemzi az országot. Utóbbit azzal indokolta, hogy a tömeges migráció hosszú távon nemcsak a közbiztonságot, hanem a demokrácia működését is átalakítja.

Az EU-val való konfliktus szerinte abból fakad, hogy Brüsszel a nemzeti hatáskörök csökkentésére és a föderalizáció erősítésére törekszik.

Mi a magyar nép érdekében kormányozunk – nem azért, hogy az eurokratáknak tetsszünk.”

– nyilatkozta az interjúban Orbán Balázs.