Orbán Balázs: Orbán Viktor a magyar nép érdekében kormányoz, Brüsszellel szemben is

A francia Le Figaro lapban megjelent Orbán Balázs interjút szemlézve a Magyar Nemzet azt írja, hogy a magyar miniszterelnök politikai igazgatója szerint Magyarország vezetése hisz a hagyományos értékekben – a családban, a nemzetben és a rendben –, miközben a 21. század kihívásaihoz is alkalmazkodik. A kormányban helyet foglaló politikai irányzatokat a magyar szuverenitás iránti elkötelezettség köti össze.
Orbán Balázs, a miniszterelnöki politikai igazgató hangsúlyozta:
A világ átalakulása felgyorsult, új blokkok alakulnak, a fegyverkezési verseny újraindult, a migráció pedig történelmi méreteket ölt. Ebben a helyzetben Magyarország nem csatlakozik automatikusan egyik blokkhoz sem, hanem nyitottságon, egyensúlyon és pragmatizmuson alapuló független külpolitikát folytat.”
Az „illiberális demokrácia” fogalmát pedig úgy magyarázta:
Az egy olyan rendszer, amelyben a hatalom a néptől származik, nem pedig külföldi érdekcsoportoktól."
Ez a rendszer a fideszes politikus szerint védi minden nemzet jogát, hogy maga alakítsa a jövőjét – és ezért is terjed.
Orbán Balázs ugyanakkor élesen bírálta Brüsszelt:
Akkor kommunizmus volt, ma liberális imperializmus. A válaszunk ugyanaz: nem.”
A politikai igazgató arról is beszélt, hogy:
Magyarország nem Oroszország- vagy Ukrajna-párti, hanem Magyarország-párti. Orbán Viktor békemissziója a magyar nép védelmét és az európai stabilitást szolgálja, mert a háború elhúzódása nem áll Európa érdekében.”
A kormány sikerét Orbán Balázs a nép melletti következetes kiállással magyarázta, mivel alacsony adók, növekvő jövedelmek, erős családtámogatás és szigorú migrációs politika jellemzi az országot. Utóbbit azzal indokolta, hogy a tömeges migráció hosszú távon nemcsak a közbiztonságot, hanem a demokrácia működését is átalakítja.
Az EU-val való konfliktus szerinte abból fakad, hogy Brüsszel a nemzeti hatáskörök csökkentésére és a föderalizáció erősítésére törekszik.
Mi a magyar nép érdekében kormányozunk – nem azért, hogy az eurokratáknak tetsszünk.”
– nyilatkozta az interjúban Orbán Balázs.