Rendkívüli

Sok súlyos sérült – brutális frontális karambol okozott fennakadásokat

Trump

Orbán Balázs: Történelmi áttörés Trump és Putyin találkozója

44 perce
Olvasási idő: 6 perc
Donald Trump és Vlagyimir Putyin történelmi találkozóját Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a béke felé tett első valódi lépésként értékelte. A politikus szerint ezzel megnyílt a lehetőség a háború diplomáciai rendezésére, amelyért Orbán Viktor az elmúlt három és fél évben következetesen dolgozott. A magyar kormányfő tavaly indított békemissziója során személyesen tárgyalt többek között az ukrán, az orosz, a kínai, a török és az amerikai elnökkel is. Orbán Balázs hangsúlyozta, hogy a béke csak kölcsönös szándékfeltárás és diplomáciai közeledés révén valósulhat meg. Úgy véli, a magyar álláspont mára nemcsak hallható, hanem a szuperhatalmak által is osztott álláspontra vált.
TrumpTrump-Putyin-találkozóPutyinOrbán Balázs

Először nyílt valódi lehetőség a háború diplomáciai rendezésére – jelentette ki Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, miután Donald Trump és Vlagyimir Putyin történelmi találkozót tartottak.

Orbán Balázs orbánbalázs
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója interjút ad az Euronews-nak
Fotó:                                                                                                                                                                                                                                                                 / Orbán Balázs/Facebook

A találkozó jelentőségét Orbán Balázs azzal indokolta, hogy a háború kitörése óta most először kezdődött meg közvetlen egyeztetés a két szuperhatalom vezetője között. Szerinte ez a lépés „nemcsak szimbolikus, hanem gyakorlati jelentőségű”, mert megteremtette a tárgyalások alapját a békefolyamat számára.

Orbán Viktor békemissziója az előzmények között

Orbán Balázs hangsúlyozta: Orbán Viktor miniszterelnök már több mint három és fél éve következetesen a tárgyalásos megoldás mellett érvel, sokszor egyedüli európai vezetőként. A tavaly nyáron elindított békemisszió keretében a magyar kormányfő személyesen egyeztetett az ukrán, az orosz, a kínai, a török és az amerikai elnökkel is.

A politikai igazgató szerint a magyar diplomácia álláspontja világos: béke csak akkor jöhet létre, ha a felek kölcsönösen ismerik egymás szándékait, és hajlandók közelíteni az álláspontjaikat.

Háttéregyeztetések és előkészítés

A mostani találkozót megelőzően több háttéralku és kommunikációs csatorna megnyitása történt. Orbán Balázs kiemelte a korábbi Trump–Putyin-telefonbeszélgetést, valamint Steve Witkoff közreműködését, amely segítette a közvetlen egyeztetés létrejöttét.

Európa háborúpárti álláspontjával szemben

Orbán Balázs élesen bírálta azokat az európai vezetőket, akik a leváltott amerikai adminisztrációval együtt a háború elnyújtására épülő stratégiát képviselik. Mint mondta, ők mindent megtettek azért, hogy Donald Trumpot a harc folytatására kötelezzék, de végül nem kaptak helyet a tárgyalóasztalnál.

Új korszak a békefolyamatban

A politikai igazgató szerint a konfliktus ugyan nem ért véget, de most először mutatkozik valódi esély a rendezésére. Orbán Balázs úgy fogalmazott:

Az elmúlt három és fél évben most történt meg először, hogy a béke valódi lehetősége megjelent a nemzetközi színtéren.”

Véleménye szerint a magyar diplomácia következetes álláspontja mára már nem kisebbségi, hanem a szuperhatalmak által is képviselt nézőponttá vált.

A béke sosem késő – mindazoknak, akik valóban békét akarnak, meg kell tenniük az első lépéseket”

– tette hozzá.

 

