„Az elszigetelés elbukott” – Orbán új EU–Oroszország csúcstalálkozót sürget

Orbán Viktor miniszterelnök az uniós állam- és kormányfőkkel egyeztetett egy videokonferencia keretében – tájékoztatott Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály kedden. A miniszterelnök ezt követően a hivatalos közösségi oldalán értékelte az Európai Unió 27 tagállamának keddi tanácskozását. Bejegyzésében kemény szavakkal bírálta az elszigetelésen alapuló nyugati stratégiát, és kijelentette: a harmadik világháború veszélyét kizárólag egy Trump–Putyin találkozó tudja csökkenteni.

Orbán Viktor: "A frontvonalon nincs béke, csak a diplomácia hozhat megoldást" (Kép forrása: Facebook/OrbanViktor)

Orbán: Az elszigetelés politikája elbukott

A kormányfő négy pontban fogalmazta meg álláspontját.

A harmadik világháború veszélyét csak egy Trump–Putyin csúcstalálkozóval lehet csökkenteni.

Az elszigetelésre épülő stratégia elbukott.

Az orosz–ukrán háborúnak nincs frontvonalon elérhető megoldása, csak diplomáciai erőfeszítések révén.

Ukrajna uniós tagsága nem jelent biztonsági garanciát, ezért a tagság és a biztonsági garanciák összekapcsolása felesleges és veszélyes.

Orbán szerint az eddigi szankciók és politikai elszigetelés nem hozott békét, csak a közvetlen párbeszéd nyithat új utat.