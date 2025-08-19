Hírlevél

Rendkívüli

Svájc hihetetlen ajánlatot tett Putyinnak! Elfogadja az orosz elnök?

Orbán Viktor

„Az elszigetelés elbukott” – Orbán új EU–Oroszország csúcstalálkozót sürget

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Orbán Viktor miniszterelnök egy Facebook-bejegyzésben értékelte az Európai Unió 27 tagállamának keddi tanácskozását. A magyar kormányfő kemény szavakkal bírálta az elszigetelésen alapuló nyugati stratégiát, és kijelentette: a harmadik világháború veszélyét kizárólag egy Trump–Putyin találkozó tudja csökkenteni. Eközben Orbán Viktor kedden videokonferencián tárgyalt az Európai Unió vezetőivel.
Orbán ViktorDonald TrumpVlagyimir PutyinOroszországUkrajnaEgyesült ÁllamokEurópai Unió

Orbán Viktor miniszterelnök az uniós állam- és kormányfőkkel egyeztetett egy videokonferencia keretében – tájékoztatott Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály kedden. A miniszterelnök ezt követően a hivatalos közösségi oldalán értékelte az Európai Unió 27 tagállamának keddi tanácskozását. Bejegyzésében kemény szavakkal bírálta az elszigetelésen alapuló nyugati stratégiát, és kijelentette: a harmadik világháború veszélyét kizárólag egy Trump–Putyin találkozó tudja csökkenteni.

Orbán
Orbán Viktor: "A frontvonalon nincs béke, csak a diplomácia hozhat megoldást" (Kép forrása: Facebook/OrbanViktor)

Orbán: Az elszigetelés politikája elbukott

A kormányfő négy pontban fogalmazta meg álláspontját.

  • A harmadik világháború veszélyét csak egy Trump–Putyin csúcstalálkozóval lehet csökkenteni.
  • Az elszigetelésre épülő stratégia elbukott.
  • Az orosz–ukrán háborúnak nincs frontvonalon elérhető megoldása, csak diplomáciai erőfeszítések révén.
  • Ukrajna uniós tagsága nem jelent biztonsági garanciát, ezért a tagság és a biztonsági garanciák összekapcsolása felesleges és veszélyes.

Orbán szerint az eddigi szankciók és politikai elszigetelés nem hozott békét, csak a közvetlen párbeszéd nyithat új utat.

Orbán Balázs: Történelmi áttörés Trump és Putyin találkozója

Budapest házigazdája is lenne az újabb Trump–Putyin-találkozónak

A miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország üdvözli a Trump–Putyin tárgyalásokon megtett lépéseket, és támogatja a folyamat folytatását, különösen egy második csúcstalálkozó megszervezését.

Napirenden tartjuk a magyar kezdeményezést, hogy az Unió minél hamarabb indítványozzon egy Európa–Oroszország csúcstalálkozót”

– fogalmazott.

Orbán Viktor videokonferencia keretében tárgyalt az Európai Unió állam- és kormányfőivel, OrbánViktor, 2025.08.19.
Budapest, 2025. augusztus 19. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j2) az Európai Unió állam- és kormányfőivel tárgyal videokonferencia keretében a Karmelita kolostorban 2025. augusztus 19-én. Mellette Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) és Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (j3). MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A magyar külpolitikai irányvonal

Orbán Viktor kijelentései ismét rávilágítanak a magyar kormány eltérő külpolitikai stratégiájára az EU többi tagállamához képest. 

Míg a legtöbb tagország a szankciók fenntartását és Ukrajna támogatását hangsúlyozza, addig a magyar álláspont szerint a békéhez vezető út csak diplomáciai csatornákon keresztül vezet.

Orbán Viktor posztja üzenetértékű

Magyarország a háború folytatása helyett a tárgyalások és csúcstalálkozók útját tartja az egyetlen reális béketeremtő eszköznek, és azt sürgeti, hogy az EU közvetlenül is lépjen párbeszédbe Oroszországgal.

 

