„Az elszigetelés elbukott” – Orbán új EU–Oroszország csúcstalálkozót sürget

Orbán Viktor miniszterelnök az uniós állam- és kormányfőkkel egyeztetett egy videokonferencia keretében – tájékoztatott Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály kedden. A miniszterelnök ezt követően a hivatalos közösségi oldalán értékelte az Európai Unió 27 tagállamának keddi tanácskozását. Bejegyzésében kemény szavakkal bírálta az elszigetelésen alapuló nyugati stratégiát, és kijelentette: a harmadik világháború veszélyét kizárólag egy Trump–Putyin találkozó tudja csökkenteni.
A kormányfő négy pontban fogalmazta meg álláspontját.
Orbán szerint az eddigi szankciók és politikai elszigetelés nem hozott békét, csak a közvetlen párbeszéd nyithat új utat.
A miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország üdvözli a Trump–Putyin tárgyalásokon megtett lépéseket, és támogatja a folyamat folytatását, különösen egy második csúcstalálkozó megszervezését.
Napirenden tartjuk a magyar kezdeményezést, hogy az Unió minél hamarabb indítványozzon egy Európa–Oroszország csúcstalálkozót”
– fogalmazott.
Orbán Viktor kijelentései ismét rávilágítanak a magyar kormány eltérő külpolitikai stratégiájára az EU többi tagállamához képest.
Míg a legtöbb tagország a szankciók fenntartását és Ukrajna támogatását hangsúlyozza, addig a magyar álláspont szerint a békéhez vezető út csak diplomáciai csatornákon keresztül vezet.
Magyarország a háború folytatása helyett a tárgyalások és csúcstalálkozók útját tartja az egyetlen reális béketeremtő eszköznek, és azt sürgeti, hogy az EU közvetlenül is lépjen párbeszédbe Oroszországgal.