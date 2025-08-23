Ukrajna lobbistái arra várnak, hogy Orbán Viktor ne legyen hivatalban

Nemzetközi nyomás nehezedik Orbán Viktor miniszterelnökre Ukrajna EU-csatlakozásának ügyében – írja az Index Radio Szvobodára hivatkozva. Augusztus 18-án, a washingtoni csúcson több európai vezető Donald Trump amerikai elnökhöz fordult, hogy használja befolyását a magyar kormányfőnél.

Orbán Viktor és Donald Trump. Fotó: HANDOUT / X ACCOUNT OF HUNGARY'S PRIME MIN

A háborúpártiak Orbán bukására ácsingóznak

Andreas Umland, a Stockholmi Kelet-európai Kutatóközpont elemzője szerint pozitív jel a washingtoni üzenet, és remény van arra, hogy Orbán enyhít Ukrajnával kapcsolatos álláspontján. Umland hozzátette, hogy amikor Ukrajna tényleges csatlakozása napirendre kerül, remélhetőleg Orbán Viktor már nem lesz hivatalban.

Ukrajna 2022 februárjában, az orosz invázió kezdetét követően nyújtotta be csatlakozási kérelmét, és 2022 júniusában jelöltségi státuszt kapott. 2023 decemberében az EU jóváhagyta a tárgyalások megkezdését, miután Orbán Viktor kivonult a szavazásról. 2025-ben tervezték az első tárgyalási klaszterek megnyitását, de a lengyel választási kampány miatt ez elmaradt. Most a Dánia által vezetett második féléves EU-elnökségtől várnak áttörést.