Orbán Viktor: Hiába támadják a libsik, akkor is megcsináljuk!

Újabb hírlevelet küldött a digitális polgári körök tagjainak Orbán Viktor – írja a Magyar Nemzet vasárnap. A levélben a miniszterelnök a belpolitikai és a külpolitikai folyamatokról, illetve Orseolo Péterről is értekezett.

Brüsszel, 2025. június 27. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia brüsszeli stúdiójában 2025. június 27-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatban a miniszterelnök az Európai Unió tárgyalási lehetőségeiről beszélve kifejtette:

ez a hét az európai behódolás hete volt. Ahogy ott ültek az elnökkel szemben… Mint beosztottak a vezérigazgatónál, raporton. Ezzel az európai stratégiai autonómiáról szőtt álmoknak vége is. Amíg mi, Patrióták nem vesszük át a marsallbotot Brüsszelben, Európa csak a másodosztályban játszhat.”

Az energiahálózatok elleni ukrán támadásokkal kapcsolatban Orbán Viktor elmondta:

Az ukránok megint szétlőtték a Barátság olajvezetéket. Brüsszel nem segít nekünk, sőt az ő pártjukat fogja. Az oroszok azt vállalták, hogy néhány napon belül lesz műszaki megoldás. Olaszországban közben elfogtak egy ukránt, aki a gyanú szerint részt vett az Északi Áramlat felrobbantásában. A bűnösöket mindig utolérik”

akinek mindenről saját maga jut eszébe, azon nem lehet segíteni…"

– jelezte a miniszterelnök áttérve a hazai eseményekre, utalva arra, hogy a baloldali sajtó az augusztus 20-i tűzijáték történetében szereplő történelmi figurát, az áruló Orseolo Pétert, Magyar Péterrel állította párhuzamba.

Maradva a belpolitikánál és Budapestnél a miniszterelnök a következőkre hívta fel a figyelmet:

most már nemcsak a főpolgármester ég le folyamatosan, hanem a BKV-buszok is. Szentkirályi Alexandra érdekes számokat mutatott.”

Orbán Viktor az Otthon Start programról

Természetesen a jelenleg szinte legfontosabb és sokak éreklődését kiváltó programról is beszélt a miniszterelnök:

3 százalék. Hiába támadják a libsik, akkor is megcsináljuk. Minden fiatalnak lehessen saját otthona. Visszaszámlálás indul: még 8 nap!

– jelezte Orbán Viktor.