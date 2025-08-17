Orbán Viktor: Aki nincs az asztalnál, hamar az étlapon találja magát

„A héten ötszáz új Digitális Polgári Kör jött létre, és több is jön majd még” – közölte Orbán Viktor, hozzátéve, hogy a jobboldali közösség nem várhatott tovább. „Ha nem akarjuk, hogy a digitális tér egészen negatív, gyűlölködő, obszcén, romboló és liberális-internacionalista legyen, akkor nekünk kell cselekedni. Mentsük meg a magyar digitális világot a pozitív, felebaráti és építeni akaró emberek számára” – húzta alá.

Orbán Viktor miniszterelnök megérkezik a Digitális Polgári Körök találkozójára a Papp László Budapest Sportarénába, 2025. július végén

A kormányfő emlékeztetett, hogy a Digitális Polgári Körök 1. Országos Találkozóját szeptember 20-án, szombaton 12 órától tartják a Papp László Sportarénában.

Orbán Viktor: Végig a jó oldalon álltunk

A Magyar Nemzet által közölt részletekből kiderült, hogy Orbán Viktor ismét aláhúzta: „Magyarországnak nem igaza van, hanem igaza lesz”.

„Megint. Történelmi idők. Történelmi esély a békére, történelmi kudarc Brüsszelben. Európa már a macskaasztalhoz sem ülhet. És tudjuk, aki nincs az asztalnál, az étlapon lesz. Mi, magyarok időben szóltunk. Nem engedtük, hogy Weber, Von der Leyen és Bidenék belerántsanak bennünket a háborúba. Végig a jó oldalon álltunk. A béke oldalán. Egy hullámhosszon az amerikai elnökkel” – fogalmazott.

A kormányfő arra utalt, hogy Donald Trump az ő véleményét is kikérte az orosz–ukrán háború kapcsán. A miniszterelnök hozzátette, a háború blokkolja a magyar gazdaságot. Ha beköszönt a béke, nekilendül a magyar gazdaság is.

Ukrajna, Otthon Start Program

A miniszterelnök kitért az ukrán vezetésre is. „A héten a Magyarországot ellátó Barátság kőolajvezetéket támadták. Nem okos dolog az oroszlán bajuszát húzgálni. A Magyarországról érkező energia nélkül egész Ukrajna leállna.”

Mi nem konfliktust, hanem értelmes együttműködést akarunk Ukrajnával

– hangsúlyozta a kormányfő, aki pár napja Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel is beszélgetett minderről a Patrióta Extrában.

A hírlevélben Orbán Viktor az Otthon Start Programról is szót ejtett: a károgók és a huhogók próbálják ezt is lefitymálni, pedig ez igazi világszám, visszautasíthatatlan ajánlat.

