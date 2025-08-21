Orbán Viktor: A kormány a munkácsi rakétatámadás következményeiről tárgyalt

Orbán Viktor a hivatalos Facebook-oldalán röviden beszámolt az augusztus 20-i ünnep utáni első kormányülésről, aminek a legfőbb témája a Munkácsot ért légitámadással kapcsolatos teendők megvitatása volt.

Orbán Viktor és a kormány tagjai a Karmelitában vitatták meg a Munkácsot ért légitámadással kapcsolatos teendőket

Orbán Viktor: "Csak a béke!"

A kormányfő a Facebook oldalán azt írta:



A mai kormányülésen áttekintettük a Munkácsot ért orosz rakétatámadás következményeit. Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására. Hála Istennek nem volt rá szükség. Szijjártó Péter egyeztetett a kárpátaljai magyarok képviselőivel, akiknek szintén felajánlottuk a magyar kormány segítségét. A béke irányába tett erőfeszítéseket, és a Trump elnök által kezdeményezett tárgyalási folyamatot folytatni kell. Csak a béke!”

A miniszterelnök ezzel ismét hangsúlyozta: Magyarország álláspontja változatlanul a béke irányába mutat, és a nemzetközi diplomáciai folyamatokban – különösen Donald Trump volt amerikai elnök kezdeményezései nyomán – a tárgyalások folytatása a kulcs.