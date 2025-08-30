Orbán Viktor: „Kezd leesni az embereknek, hogy a Tisza egy nagy átverés”

„Hahó, Harcosok! Tisza-adó. Óriási feladat vár ránk. Mindenkihez el kell juttatnunk a Tisza adóemelési terveit” – üzente meg Orbán Viktor a belső felületen. A miniszterelnök Tarr Zoltán elszólására - miszerint a többkulcsos adóról csak választás után lehet beszélni – hivatkozva azt írta, hogy

az igazság az, hogy adóemelésre készülnek és százezreket akarnak kivenni az emberek zsebéből. Kezd leesni az embereknek, hogy a Tisza egy nagy átverés.

Orbán Viktor szerint nem szabad megállni, és Tarr beismerését mindenkihez el kell juttatni.

Orbán Viktor ismét üzenet a Harcosok Klubjában

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán / Facebook

Orbán Viktor bírálta Kijevet

A miniszterelnök más témákat is érintett bejegyzésében. "Szijjártó a barikádokon. Az EU külügyi tanácsa ma Koppenhágában ült össze. A legfontosabb most, hogy megvédjük Magyarország energiabiztonságát. A Barátság kőolajvezetéket sikerült újraindítani. Az ukránok egyre mélyebbre ássák magukat. Egyre több országnak kezd elege lenni belőlük. Nagyképűek, kioktatnak és követelőznek. Miközben az országuk az összeomlás szélén áll. Ennek csak rossz vége lehet. Ceterum censeo: az ukrán zsarolásnak továbbra sem engedünk" - írta, hozzátéve, hogy aki teheti, kövesse a Tranzitot.