A baloldalon is úgy látják, ez a nyár Orbán Viktorról szólt

Lapunk júliusban közölt egy visszatekintést az elmúlt országgyűlési választásokat megelőző időszak pártpreferencia-kutatási eredményeire vonatkozóan, amely alapján megállapítható, hogy a baloldalhoz kötődő intézetek tendenciózusan manipulálják a közvéleményt. Érdemes ezzel kapcsolatban felidéznünk, hogy Orbán Viktor a tusnádfürdői beszédében azt állította: ha most vasárnap lennének a választások, akár 80 egyéni választókerületet is megnyerhetne a Fidesz.

Orbán Viktor többször jelezte, hiába a manipuláció

Egyre látványosabban porlad a manipulációs kerekasztal által épített mítosz arról, hogy a Tisza a legnépszerűbb párt a hazai politikai porondon. Néhány napja a kormánybarátsággal biztosan nem gyanúsítható Pulai András, a Publicus Intézet igazgatója beszélt szokatlan nyíltsággal arról, hogy az országos kutatások torzítanak és túlzók lehetnek a Magyar Péterék népszerűségéről közölt számaik. Sőt, azt is elmondta, hogy helyi szinten – vagyis az egyéni választókerületek többségében – a Fidesz vezet – írja a vasárnapi Magyar Nemzet.

A lap most egy olyan podcast-műsort idéz, amelyben arról értekeznek, hogy a Fidesz javára változhat a közhangulat a következő időszakban (a videón 17:35-től).

Böcskei Balázs, az Idea Intézet stratégiai igazgatója fejtegette a fentieket Fekete Rita podcastjában, azonban a lap megjegyzi Böcskei szavaival élve:

– Meg merem kockáztatni, hogy ez a nyár Orbán Viktorról szólt. Minden körülötte forgott, mindenki arról beszélt, hogy mit csinált pro és kontra. (…) Hatékonysági tekintetben tehát sikeres nyárnak bizonyult Orbán Viktor szempontjából – fogalmazott a stratégiai igazgató. Szavai szerint a szeptembertől élesedő intézkedések – köztük az Otthon start program keretében felvehető fix 3 százalékos lakáshitel, a területi közigazgatási dolgozók 15 százalékos bérfejlesztése, valamint az anyák számára elérhető adókedvezmények kiterjesztése – tovább erősíthetik a Fidesz pozícióit.

Orbán Viktor a mandátumok számáról

A Pest vármegyei 13-as számú egyéni választókerület friss közvélemény-kutatási adatai szerint ott helyben a Fidesz jelentős fölénnyel vezet a Tisza Párt előtt, ami azt mutatja, hogy megalapozott lehetett a miniszterelnök tusványosi választási eredmény becslése. Azóta pedig több helyről is érkeztek adatok:

Így például Jász-Nagykun-Szolnok 2. számú egyéni választókerületében a Fidesz–KDNP 40,4 százalékon áll, míg a Tisza Párt támogatottsága 25,8 százalékos. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 5. számú egyéni választókerületében ugyanez az arány 38-27 százalék a Fidesz javára.

Szavai szerint jelen állás szerint nagyjából 80 egyéni választókerületben győzne kormánypárti jelölt, de a kampány célja 86-87 mandátum elnyerése.