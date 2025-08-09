Orbán Viktor: Bevándorlásügyben Magyarország nem köt kompromisszumot

Orbán Viktor a Facebookon közzétett videójában keményen bírálta a nyugati migrációs politikát, és egyértelművé tette Magyarország álláspontját.

Van ugyan vágy és álom és terv és ösztön és szülői példa arra, hogy jobb a több gyerek, és minél több a gyerek, annál nagyobb a boldogság, de valahogy ez mégsem jön össze. A nyugatiak erre azt a választ adják, hogy hát valahogy van, de a világon máshol meg úgyis sok fölösleges ember van, azok onnan úgyis el akarnak jönni.

A miniszterelnök hozzátette:

Hát engedjük be őket ide magunk közé, többen leszünk, a kevesebb saját gyereket kipótoljuk idegenből jött emberekkel, darab darab, és akkor a végén a gazdaság teljesítőképessége nem hanyatlik, fönntartható lesz az életszínvonal, amit eddig több emberrel sikerült elérni.

A miniszterelnök szerint ez a migráció végső oka, és a nyugati országok óriási nyomást gyakorolnak, hogy Magyarország is kövesse példájukat.

Ők azt akarják, hogy Magyarország is legyen éppen olyan bevándorlóország, mint Németország vagy Franciaország vagy Ausztria, de mi ezt nem akarjuk. Itt nincs kompromisszum, bevándorlásügyben Magyarország nem köt kompromisszumot

– zárta Orbán Viktor.

Orbán: Nincs visszaút, ha beengedjük a migránsokat

Az Origó korábban arról is beszámolt, Orbán Viktor a Magyar Nemzet YouTube-csatornáján megjelent Pikk Extra című műsorban kijelentette: határozottan ellenzi a migránsok beengedését és bármilyen jogi státusz megadását számukra, mert szerinte ez visszafordíthatatlan következményekkel járna Magyarország számára.