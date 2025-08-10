Hírlevél

Orbán Viktor

DPK: Óriási dzsembori készül szeptemberben, kiteljesedik a digitális honfoglalás

Orbán Viktor miniszterelnök terepszemléről jelentkezett a Papp László Sportarénából, ahol szeptember 20-án rendezik meg a digitális polgári körök első országos találkozóját. Orbán Viktor és Partos Bence szervező minden magyar honfitársat vár, aki tenni szeretne a magyar kultúra és identitás digitális védelméért; a programon beszédek, zene és közösségi élmény is lesz.
Orbán ViktorPartos BencePapp László Budapest Sportaréna

Orbán Viktor a Papp László Sportarénából jelentkezett a közösségi oldalára feltöltött videóban, itt rendezik ugyanis szeptember 20-án a digitális polgári körök első nagy országok találkozóját.

Orbán Viktor, Digitális polgári kör, találkozó, sportaréna, szeptember
Orbán Viktor (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

– Terepszemlén vagyunk, Partos Bencével mindketten tagjai vagyunk az első számú digitális polgári körnek. (…) Itt történik majd mindez, hogyha Bence a technikai ügyeket rendben tartja és tető alá hozza a rendezvényt. 

Bizakodunk, mindenkit várunk, digitális polgári körök, első osztályos tanárként

– mondta a kormányfő. 

 

Orbán Viktor: lesznek beszédek, zene, és minden

Partos Bence pszichológus ennek kapcsán megjegyezte,

minden olyan magyar honfitársunkat várjuk, aki szeretne tenni azért, hogy a magyar kultúrát, identitást és nemzeti tudatot megvédjük a digitális térben is, úgyhogy indul a digitális honfoglalás.

Orbán Viktor végül elmondta, lesznek beszédek, zene és minden, amitől egy délután jó lehet.

Ahogy arról lapunk beszámolt korábban

a rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az eseményen kizárólag a digitális polgári körök tagjai vehetnek részt. A férőhelyek száma limitált, túljelentkezés esetén a helyeket sorsolják.

Jelentkezni ezen a linken lehet.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

 

