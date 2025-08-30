Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump meghalt? Vad hírek keringenek a médiában!

Orbán Viktor

Orbán Viktor elárulta, mikor lesz a Fidesz következő felejthetetlen pillanata

53 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Minden közösség életében vannak felejthetetlen pillanatok. A miénkben szeptember 20. a következő - írta ki szombaton a miniszterelnök a Facebook-oldalára. Orbán Viktor arra biztatja támogatóit, hogy vegyenek részt a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorPapp László Sport Arénagyűlés

„Írjunk együtt történelmet” – biztatott mindenkit Orbán Viktor a nagyszabásúnak ígérkező részvételre. A kormány fő arról is írt, hogy rohamosan fogynak a jegyek, így érdemes mostanában regisztrálni.  

Orbán Viktor magyar miniszterelnök újságírókkal beszél az Európai Tanács ülésére érkezve
Orbán Viktor szerint szeptember 20. lesz a jobboldal következő fontos állomása.  
Fotó: Serge Tenani / Hans Lucas/AFP

Orbán Viktor: Digitális honfoglalásra kell készülni

A Digitális Polgári Körök első országos találkozóját szeptember 20-án (szombaton) 12 órától tartják a Papp László Arénában. A szervezők ígérete szerint „minden lesz, amitől egy délután jó lehet”: Beszédek, zene, szellemi kiállítótér. A rendezvény ingyenes, de az eseményen kizárólag a Digitális Polgári Kör tagjai vehetnek részt. Ezen a linken lehet regisztrálni az eseményre.

Orbán Viktor júliusban, Tusványoson hívta életre a Digitális Polgári Köröket, abból a célból, hogy a jobboldal felvegye a versenyt a közösségi médiában uralkodó liberális túlsúly ellen. 

A miniszterelnök elmondása szerint már 55 ezren csatlakoztak a DPK-hez, és több mint ezer új kör alapítására érkezett kérelem. 
 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!