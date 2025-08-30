Orbán Viktor elárulta, mikor lesz a Fidesz következő felejthetetlen pillanata

„Írjunk együtt történelmet” – biztatott mindenkit Orbán Viktor a nagyszabásúnak ígérkező részvételre. A kormány fő arról is írt, hogy rohamosan fogynak a jegyek, így érdemes mostanában regisztrálni.
A Digitális Polgári Körök első országos találkozóját szeptember 20-án (szombaton) 12 órától tartják a Papp László Arénában. A szervezők ígérete szerint „minden lesz, amitől egy délután jó lehet”: Beszédek, zene, szellemi kiállítótér. A rendezvény ingyenes, de az eseményen kizárólag a Digitális Polgári Kör tagjai vehetnek részt. Ezen a linken lehet regisztrálni az eseményre.
Orbán Viktor júliusban, Tusványoson hívta életre a Digitális Polgári Köröket, abból a célból, hogy a jobboldal felvegye a versenyt a közösségi médiában uralkodó liberális túlsúly ellen.
A miniszterelnök elmondása szerint már 55 ezren csatlakoztak a DPK-hez, és több mint ezer új kör alapítására érkezett kérelem.