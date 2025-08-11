Orbán Viktor ébresztőt fújt, történelmi hét kezdődik

A miniszterelnök kifejtette: hétfő délután Fidesz-elnökségi ülést tartanak, ahol asztalra kerül az őszi politikai évad tervrajza. Szeptember 7-én kezdenek Kötcsén.
Az Otthon start program átütő sikertörténet. Történelmi lehetőség a fiatalok számára. Megértették, és rástartoltak. Most látszik, hogy a Tisza és a DK egy tőről fakadó baloldali erők. Tulajdon helyett bérlemény. Ez a modern baloldal szimbóluma. Mi kitartunk a polgári Magyarország mellett”
– fogalmazott.
„Légy te is tulajdonos!” – hangoztatta a kormányfő.
A miniszterelnök szerint történelmi hét kezdődik, ugyanis Donald Trump amerikai elnök békét akar, ezért pénteken találkozik és tárgyal Vlagyimir Putyinnal – emlékeztetett.
„Ha Brüsszel és az európai vezetők is beállnak Trump mögé, eljöhet a béke. Ha nem… Erre jobb nem is gondolni. Itt az esély. Azonnal európai-orosz csúcsot kell kezdeményeznie a két nagy európainak.”
Orbán Viktor szerint „Franciaország és Németország kezében a kontinens jövője. Ha megint elhibázzák, nélkülünk döntenek rólunk az oroszok és az amerikaiak.”
Ébresztő!”
– hangsúlyozta Orbán Viktor.