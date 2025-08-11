Orbán Viktor ébresztőt fújt, történelmi hét kezdődik

„Megbeszélés az egyes számú DPK (digitális polgári kör) tagjaival. Szeptember 20-án a Papp László Sportarénában találkozunk. Ilyen még nem volt. Mi már készülünk!” – számolt be a teendőkről a Harcosok Klubja csoportban Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint a péntekre meghirdetett Trump–Putyin csúcstalálkozó után Franciaország és Németország kezében lesz Európa jövője.

A miniszterelnök kifejtette: hétfő délután Fidesz-elnökségi ülést tartanak, ahol asztalra kerül az őszi politikai évad tervrajza. Szeptember 7-én kezdenek Kötcsén. Az Otthon start program átütő sikertörténet. Történelmi lehetőség a fiatalok számára. Megértették, és rástartoltak. Most látszik, hogy a Tisza és a DK egy tőről fakadó baloldali erők. Tulajdon helyett bérlemény. Ez a modern baloldal szimbóluma. Mi kitartunk a polgári Magyarország mellett” – fogalmazott.

„Légy te is tulajdonos!” – hangoztatta a kormányfő. Európa jövője Franciaország és Németország kezében A miniszterelnök szerint történelmi hét kezdődik, ugyanis Donald Trump amerikai elnök békét akar, ezért pénteken találkozik és tárgyal Vlagyimir Putyinnal – emlékeztetett. „Ha Brüsszel és az európai vezetők is beállnak Trump mögé, eljöhet a béke. Ha nem… Erre jobb nem is gondolni. Itt az esély. Azonnal európai-orosz csúcsot kell kezdeményeznie a két nagy európainak.”

Orbán Viktor szerint „Franciaország és Németország kezében a kontinens jövője. Ha megint elhibázzák, nélkülünk döntenek rólunk az oroszok és az amerikaiak.” Ébresztő!” – hangsúlyozta Orbán Viktor.

