Orbán Viktor: „Előre szólok, nem lesz titkos randevú!”

Orbán Viktor a Harcosok Klubja csoportban közzétett üzenetét így kezdi:

Hahó, Harcosok! Még 9 nap és start. Albérlet helyett saját otthon”

– utalva a miniszterelnök arra, hogy elindul az Otthon Start program.

Azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna ismét megtámadta a Barátság kőolajvezetéket pénteken – ez már a harmadik hasonló incidens rövid időn belül – a miniszterelnök közölte:

„Sikeres tárgyalás az oroszokkal.

Az ukránok szétlőtték a barátság kőolajvezeték orosz szakaszát, de van műszaki megoldás.

Egy hét múlva újraindul a szállítás. Brüsszelre most sem számíthattunk. Velünk és a szlovákokkal szemben ebben az ügyben is az ukránok oldalára álltak.

„Ez már nem európai, hanem ukrán bizottság.”

Az ellenzék leghangosabb pártjával kapcsolatban megjegyezte:

„A kiskakas tegnap is elkukorékolta magát.

A Tisza nevű digitális trükk lejtmenetben, egyre nagyobb zebrákra van szüksége ahhoz, hogy bekerüljön a hírekbe. Közben mi haladunk a saját terveink szerint.

A kiskakas kukorékol, a karaván halad.”

Bejegyzése végén felhívta a figyelmet arra is, hogy

„Dobrev Horvátországban. Előre szólok, nem lesz titkos randevú.”

Harcolunk az igazságért! Harcolunk a hazugság ellen!

– zárta bejegyzését a miniszterelnök.