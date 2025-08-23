Orbán Viktor: „Előre szólok, nem lesz titkos randevú!”

Orbán Viktor a Harcosok Klubja csoportban közzétett üzenetét így kezdi:
Hahó, Harcosok! Még 9 nap és start. Albérlet helyett saját otthon”
– utalva a miniszterelnök arra, hogy elindul az Otthon Start program.
Azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna ismét megtámadta a Barátság kőolajvezetéket pénteken – ez már a harmadik hasonló incidens rövid időn belül – a miniszterelnök közölte:
„Sikeres tárgyalás az oroszokkal.
Az ukránok szétlőtték a barátság kőolajvezeték orosz szakaszát, de van műszaki megoldás.
Egy hét múlva újraindul a szállítás. Brüsszelre most sem számíthattunk. Velünk és a szlovákokkal szemben ebben az ügyben is az ukránok oldalára álltak.
„Ez már nem európai, hanem ukrán bizottság.”
Az ellenzék leghangosabb pártjával kapcsolatban megjegyezte:
„A kiskakas tegnap is elkukorékolta magát.
A Tisza nevű digitális trükk lejtmenetben, egyre nagyobb zebrákra van szüksége ahhoz, hogy bekerüljön a hírekbe. Közben mi haladunk a saját terveink szerint.
A kiskakas kukorékol, a karaván halad.”
Bejegyzése végén felhívta a figyelmet arra is, hogy
„Dobrev Horvátországban. Előre szólok, nem lesz titkos randevú.”
Harcolunk az igazságért! Harcolunk a hazugság ellen!
– zárta bejegyzését a miniszterelnök.