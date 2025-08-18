Orbán Viktor: Európai-orosz csúcsra van szükség

Orbán Viktor a legfrissebb Facebook-bejegyzésében az orosz-ukrán háború békés megoldása mellett a hazai gazdaságfejlesztés kérdéseire is kitért - írja a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor miniszterelnök szerint mielőbb európai–orosz csúcsra van szükség.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: Közép-Európa kimarad a döntésekből

Ma fél Európa Washingtonba utazik Trumphoz. Audienciára. Egy közép-európai ország vezetője sincs közöttük”

- írja Orbán Viktor a bejegyzésében, rámutatva: miközben a háború a magyar, lengyel, szlovák és román határok közelében zajlik, a döntéseket tőlük távol, amerikai fővárosokban hozzák meg. Mindezt szerinte a valóságtól elszakadt, „erkölcsi alapon Oroszország elszigetelését célzó” európai illúziók táplálják.

Orbán felhívja a figyelmet ugyanakkor arra, hogy július 1-jétől Magyarország vette át a V4-országcsoport elnöki tisztségét, a térségben a V4-párti szereplők erősödnek (Lengyelországban új elnök, Csehországban pedig Andrej Babiš győzelme várható) tehát itt az idő a közép-európai békeblokk felépítésére.

Orbán: Európai-orosz csúcs kell, nem washingtoni audiencia

A bejegyzésében Orbán Viktor arra is kitér, hogy szerinte a washingtoni audiencia nem lesz elég az orosz-ukrán háborús helyzet megoldásához.

Európai–orosz csúcsot kell tartani. Bármennyire is nehezére esik a háborúpárti európai vezetőknek.”

- írja a miniszterelnök, aki szerint illúzió azt hinni, hogy a kontinens „erkölcsi alapon” elszigetelheti Oroszországot.

Az Egyesült Államok, Kína, India és az arab világ már csak mosolyog az európaiak önhittségén. Az erő és cselekvőképesség hiányát kioktatással leplezik a brüsszeli vezetők, de ezért elismerésre nem számíthatnak”

- teszi hozzá a kormányfő.

„Adócsökkentési forradalom, saját lakás mindenkinek” - magyar 10 éves fejlesztési terv indul

A bejegyzés második felében Orbán Viktor belpolitikai témára vált közölve, hogy a kormány társadalmi vitára bocsátotta Magyarország következő 10 évének fejlesztési tervét, amely szerinte a „jövő építésének alapdokumentuma”.

A program pillérei:

adócsökkentési forradalom,

saját lakás minden családnak,

országos fejlesztési projektek a következő évtizedre.

Nem várhatunk Brüsszelre! Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!”

- ezzel zárta posztját Orbán Viktor, magyar miniszterelnök.