Az Európai Bizottság a döntései nyomán már nem európai, jóval inkább ukrán bizottság

Ahogyan korábban lapunk is megírta, Ukrajna ismét megtámadta a Barátság kőolajvezetéket pénteken – ez már a harmadik hasonló incidens rövid időn belül. A drónos és rakétás támadás most egy kulcsfontosságú olajszivattyú-állomást érintett Oroszországban, aminek következtében megszakadt az orosz olajszállítás Magyarország és Szlovákia irányába. Orbán Viktor most arról számolt be, hogy az orosz féllel sikerült műszaki megoldást találni a károk elhárítására, és várhatóan egy héten belül helyreáll a szállítás – írja a szombati Magyar Nemzet.

Orbán Viktor nagyon erős üzenetet fogalmazott meg

A Barátság II. kőolajvezeték fogadópontja a Mol Nyrt. százhalombattai Dunai Finomítójában 2022. május 24-én (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Ahogyan a miniszterelnök fogalmazott:

„Sikeres tárgyalás az oroszokkal. Az ukránok szétlőtték a Barátság kőolajvezeték orosz szakaszát, de van műszaki megoldás. Egy hét múlva újraindul a szállítás.

Brüsszelre most sem számíthattunk. Velünk és a szlovákokkal szemben ebben az ügyben is az ukránok oldalára álltak. Ez már nem európai, hanem ukrán bizottság”

Orbán Viktor tájékoztatta Donald Trumpot

A lap arról is említést tesz, hogy Zelenszkij akciója komoly felháborodást váltott ki nemzetközi szinten is. Orbán Viktor levelében beszámolt róla Donald Trumpnak, hogy habár hazánk elektromos árammal és benzinnel is támogatja Ukrajnát, az ország mégis csapást mért a Barátság kőolajvezetékre.

Donald Trump amerikai elnök azonnal levelet írt Orbán Viktornak, amelyben barátjának nevezte a magyar miniszterelnököt, és hangsúlyozta: nem örül annak, hogy az Egyesült Államok által finanszírozott kijevi vezetés a magyar és a szlovák energiaellátást veszélyezteti.

A Magyar Nemzet azt is megírta, az amerikai republikánus fiatalok szervezete szintén kiállt hazánk mellett. Nyilatkozatukban leszögezték: Ukrajna súlyos hibát követett el, amikor NATO-tagállamok energiaellátását sodorta veszélybe, és ez Washington támogatásának újragondolását vonhatja maga után.

Orbán Viktor legfrissebb üzenete világossá teszi:

Magyarország mindent megtesz, hogy a szomszédos háború árnyékában is biztosítsa az energiaellátását. A kormányfő szavai szerint azonban a kérdés már messze túlmutat az energiabiztonságon

– zárja írását a Magyar Nemzet.