Én is épp úgy várom, ahogy ti is. Hamarosan kezdődik a nemzeti pride: tűzijáték, augusztus 20. A legjobb mindig a vége, érdemes idén is figyelni! Boldog születésnapot, Magyarország! – írta a Digitális Polgári Kör tagjainak Orbán Viktor.

Orbán Viktor arra kérte a jelenlevőket, osztjonak meg videókat. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Magyarország miniszterelnöke arra kérte a levelezőlista tagjait, ha a helyszínen nézik a tűzijátékot, csináljanak egy rövid videót, fotót, és osztják meg a valamelyik közösségi média felületen.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)



