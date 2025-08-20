Hírlevél

Rendkívüli

„Hamarosan kezdődik a nemzeti pride: tűzijáték, augusztus 20. A legjobb mindig a vége, érdemes idén is figyelni!” – írta Orbán Viktor a Digitális Polgári Kör tagjainak. A miniszterelnök egyúttal arra kérte a résztvevőket, hogy készítsenek videókat, fotókat, és osszák meg a közösségi médiában.
Digitális Polgári KörOrbán Viktorpride

Én is épp úgy várom, ahogy ti is. Hamarosan kezdődik a nemzeti pride: tűzijáték, augusztus 20. A legjobb mindig a vége, érdemes idén is figyelni! Boldog születésnapot, Magyarország!  – írta a Digitális Polgári Kör tagjainak Orbán Viktor.

Orbán Viktor nemzeti pride, augusztus 20,
Orbán Viktor arra kérte a jelenlevőket, osztjonak meg videókat. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Magyarország miniszterelnöke arra kérte a levelezőlista tagjait, ha a helyszínen nézik a tűzijátékot, csináljanak egy rövid videót, fotót, és osztják meg a valamelyik közösségi média felületen.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

 

 


 

 

