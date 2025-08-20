Orbán Viktor egy dallal is felköszöntötte Magyarországot a születésnapján

Rendhagyó tartalmú üzenetet tett közzé Orbán Viktor a Harcosok Klubja közösségi média oldalán Magyarország augusztus 20-ai ünnepnapja előtt tisztelegve.

Orbán Viktor miniszterelnök: "Boldog születésnapot, Magyarország! Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!” Fotó: MTI

Orbán Viktor: „Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország”

Ünnepi üzenettel köszöntötte Magyarországot a születésnapja alkalmából Orbán Viktor miniszterelnök.

A Harcosok Klubja közösségi oldalán megjelent bejegyzésében a kormányfő a legendás magyar dal, Kalmár Pál „Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország” című felvételével kívánt boldog születésnapot Magyarországnak.

Hahó, Harcosok! Boldog születésnapot, Magyarország! Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!”

– írta Orbán Viktor a posztban, amelyhez videót is mellékelt.

A felvételben a magyar tájak és történelmi szimbólumok képei mellett csendül fel az az ikonikus dallam, amely évtizedek óta a magyarok hazaszeretetének az egyik legismertebb zenei jelképe.