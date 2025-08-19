Kiszivárgott információ: Újabb Trump–Putyin találkozóra készülhet a világ, Magyarország az élen

Kiszivárgott információk a Harcosok Klubjából: a közösség tagjai között terjed Orbán Viktor legfrissebb üzenete, amely a videós miniszterelnöki csúcsot értékelte, és világossá tette: Magyarország békemissziója mára az uniós politika fő sodrává vált.

Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (b), miközben a kormányfő az Európai Unió állam- és kormányfőivel tárgyal videokonferencia keretében, 2025. augusztus 19-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Komm. Főosztály/Fischer Zoltán)

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

Orbán: Európának csúcstalálkozót kell kezdeményeznie Moszkvával

Orbán szavai szerint

a béke követeléséért nem is olyan régen még kiátkozták Magyarországot, ma viszont ez a vezérszólam Brüsszelben is.

A Trump–Putyin találkozót a miniszterelnök áttörésként értékeli, de felhívja a figyelmet:

Európa csak akkor kerülhet vissza a döntéshozók közé, ha maga is kezdeményez egy uniós–orosz csúcstalálkozót.

A kiszivárgott szöveg szerint Orbán világosan beszélt az európai erőforrásokról: szerinte minden pénzügyi és gazdasági kapacitást Európa saját megerősítésére kell fordítani. Ukrajna uniós tagságát kockázatosnak nevezte, amely nem ad biztonsági garanciát az ukránoknak, ugyanakkor „csődbe rántaná az európai gazdaságot”. Ehelyett szerinte egy stratégiai megállapodás lehet a helyes irány.

A teljes, kiszivárgott üzenet Orbán Viktortól

Hahó, harcosok! Megvolt a videós miniszterelnöki csúcs. Nagyot fordult a világ. A béke követeléséért nem is olyan régen még kiátkoztak. Ma ez a vezérszólam. A békemissziónkért a sárga földig lehordtak, ma pedig az Európai Unió a béke angyalának látja magát. A Trump-Putyin találkozó nagy siker, de csak a kezdet. Jó esély van egy második fordulóra. Európának egyetlen dolga van: mi is hozzunk tető alá egy európai-orosz csúcsot. Ha nem tesszük, évekig csak audienciára járhatunk. Ma még csak Washingtonba, holnapután majd Moszkvába is. Európának erősnek kell lennie, ezért minden pénzügyi és gazdasági erőforrásunkat saját megerősítésünkre kell fordítani. Ukrajna európai uniós tagsága semmilyen biztonsági garanciát nem jelent az ukránoknak, de csődbe rántja az európai gazdaságot. Tagság helyett stratégiai megállapodást kell ajánlani az ukránoknak. Szijjártó a videokonferenciáról rohan tovább tárgyalni a gazdasági startégiai partnerekkel. Mert a háború közben az európai-amerikai vámháborút is kezelni kell. A Magyarországra gyakorolt hátrányos következményeit el kell hárítani. Ez lesz a csütörtöki kormányülés egyik napirendi pontja is. Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!”

A Harcosok Klubjából kiszivárgott üzenet kitér arra is, hogy Szijjártó Péter a videokonferencia után gazdasági stratégiai partnerekkel tárgyal tovább, hiszen az európai–amerikai vámháború negatív következményeit is kezelni kell. A téma a csütörtöki kormányülés egyik fontos napirendi pontja lesz.