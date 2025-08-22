Hírlevél

Rendkívüli

Hivatalos: a rendőrség megnevezte az augusztus 20-i csecsemőgyilkosság gyanúsítottját

Orbán Viktor

Orbán Viktor szerint csak egy ember volt boldogtalan a tűzijáték után – el is mondta, hogy ki

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
Fantasztikusnak értékelte Orbán Viktor az augusztus 20-i ünnep eseményeit a Harcosok Klubja csoportban közzétett üzenetében. A miniszterelnök kitért a csütörtöki kormányülés döntéseire, valamint közölte, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadás miatt az amerikai elnökhöz fordul.
"Hahó, Harcosok! Még mindig a huszadikai tűzijáték hatása alatt vagyok. Fantasztikus ünnep, fantasztikus város, fantasztikus ország, fantasztikus történelem" – kezdte a bejegyzését Orbán Viktor. 

Orbán Viktor nemzeti pride, augusztus 20,
Orbán Viktor az amerikai elnökhöz fordult a Barátság kőolajvezeték lebombázása ügyében
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán / Facebook

A külföldi vendégeinknek leesett az álluk. 

Csak egy ember volt boldogtalan, Péter testvér. Akinek mindenről saját maga jut eszébe, azon még mi sem tudunk segíteni – írta Orbán Viktor kormányfő a Harcosok Klubja Facebook-csoportjában. 

Az 1025 éves Magyarország első kormányülése kapcsán a miniszterelnök a következő üzenetet fogalmazta meg: „árrésstop meghosszabbítva, harcolunk az indokolatlan áremelések ellen. 

Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel”. 

A Munkács elleni minapi orosz rakétatámadásról megemlékezve Orbán Viktor azt hangsúlyozta, hogy 

a háború közvetlen és állandó veszélyt jelent Magyarországra és a magyar emberekre. 

A kormányfő kitért a Barátság kőolajvezetéket ért újabb támadásra: „Az ukránok rendre szétlövik a Barátság kőolajvezetéket. Ezt csinálták az Északi Áramlattal is. Ott is csak kiderült az igazság. Trump válaszolt – fogalmazott, hozzátéve, hogy az új merénylet kapcsán az amerikai elnök segítségét kérte. 

 

