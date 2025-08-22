Orbán Viktor szerint csak egy ember volt boldogtalan a tűzijáték után – el is mondta, hogy ki

"Hahó, Harcosok! Még mindig a huszadikai tűzijáték hatása alatt vagyok. Fantasztikus ünnep, fantasztikus város, fantasztikus ország, fantasztikus történelem" – kezdte a bejegyzését Orbán Viktor.
A külföldi vendégeinknek leesett az álluk.
Csak egy ember volt boldogtalan, Péter testvér. Akinek mindenről saját maga jut eszébe, azon még mi sem tudunk segíteni – írta Orbán Viktor kormányfő a Harcosok Klubja Facebook-csoportjában.
Az 1025 éves Magyarország első kormányülése kapcsán a miniszterelnök a következő üzenetet fogalmazta meg: „árrésstop meghosszabbítva, harcolunk az indokolatlan áremelések ellen.
Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel”.
A Munkács elleni minapi orosz rakétatámadásról megemlékezve Orbán Viktor azt hangsúlyozta, hogy
a háború közvetlen és állandó veszélyt jelent Magyarországra és a magyar emberekre.
A kormányfő kitért a Barátság kőolajvezetéket ért újabb támadásra: „Az ukránok rendre szétlövik a Barátság kőolajvezetéket. Ezt csinálták az Északi Áramlattal is. Ott is csak kiderült az igazság. Trump válaszolt – fogalmazott, hozzátéve, hogy az új merénylet kapcsán az amerikai elnök segítségét kérte.