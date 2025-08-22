Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egyre közelebb vagyunk az atomháborúhoz

Otthon start

Orbán Viktor dörgedelemes üzenet küldött

55 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A HVG vezérigazgatója az Otthon start programot kritizálta. Orbán Viktor miniszterelnök reagált a vádakra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Otthon startotthonteremtés3% fixOrbán ViktorhitelminiszterelnökHVGfék

Helyretette Orbán Viktor a HVG vezérigazgatóját, aki azt állította, rossz a fiataloknak az Otthon start program.

Orbán Viktor nem kímélte a HVG vezérigazgatóját (Fotó: Facebook)

A miniszterelnök a közösségi oldalán közzé tett bejegyzésében azt írta:

„Ez egy tévedés. 

Az Otthon start programba beépítettük az áremelkedés elleni fékeket

 (vételár és négyzetméterár maximalizálva). Miért ne lehetne a magyar fiataloknak saját lakása?”  

Az Otthon start program fix 3 százalékos kamat mellett ad rendkívül kedvező hitelt mindazoknak, akik az első lakásukat kívánják megszerezni. A kezdeményezés szeptembertől indult, a már hetek óta ostromolják a bankokat az érdeklődök. Azaz: a program még el sem indult, de már népszerű.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!