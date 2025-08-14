Orbán Viktor: Naponta kell fizetnünk egymillió eurót, ez abszolút zsarnokság

A meghatározó amerikai konzervatív médiaóriás – egyben a világ vezető keresztény nonprofit szervezete –, a PragerU vezérigazgatójával, Marissa Streittel folytatott budapesti, angol nyelvű beszélgetésben Orbán Viktor miniszterelnök úgy fogalmazott: a magyar gazdaságról nem csak jó hírek vannak, a Covid-világjárványt követő évek „meglehetősen nehezek” voltak, megszakadt a gazdasági növekedési trend megszakadt, majd jött a háború és a háborús szankciók.
Hozzátette azt is: az infláció jóval magasabb, mint kellene. „Szóval nem mondhatom, hogy mindenki 100 százalékosan elégedett velem vagy a gazdaságpolitikával, amit itt folytatunk, de vannak eredmények” – szögezte le.
Orbán Viktor kitért a teljes foglalkoztatottságra és a magyar családtámogatási rendszerre, amelyről azt mondta: valószínűleg a világon a legerősebb. Központi elemeként az anyák támogatását említette: kiemelte az adókedvezmények rendszerét és az édesanyák személyijövedelemadó-mentességét.
A miniszterelnök szerint Magyarország számára veszélyforrást jelent az Ukrajna és Oroszország közötti háború, valamint a Brüsszelből érkező törekvéseket is. Hozzátette: ez 15 évvel ezelőtt még nem volt így.
Brüsszel egy Európai Egyesült Államokat akar építeni, egyfajta birodalmat”
– fogalmazott, hozzátéve: ez a törekvés egyes országoknak tetszik, másoknak nem;
Magyarország a szuverenisták közé tartozik, és nem szereti azt, hogy a központosított brüsszeli bürokrácia akarja előírni, miként éljenek az emberek Magyarországon.
„Mi szuverenisták és szabadságharcosok vagyunk” – fogalmazott Orbán Viktor.
A miniszterelnök kifejtette, hogy a háború nemcsak Ukrajna és Oroszország közötti zajlik, mivel az egy „proxiháború” Oroszország és a Nyugat között; Magyarország pedig a Nyugathoz tartozik.
Hangsúlyozta, hogy egyszerre ápol jó kapcsolatot Donald Trump amerikai elnökkel, Hszi Csin-ping kínai elnökkel és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
Kiemelte:
Csak egy barátom van, a magyarok.
„Én az ország érdekét szolgálom, és nem szeretnék csatlakozni egyetlen országcsoporthoz sem. Szeretném megtartani a külpolitika szuverén mozgásterét, és fenntartani ennek az országnak a nemzeti szuverenitását” – fűzte hozzá.
A kormányfő az Európai Unió jelen állapotát és törekvéseit bírálva kifejtette, hogy az uniónak a tagországokat kellene szolgálnia, mert „az Európai Unió nem Brüsszelről és az európai intézményekről szól, hanem a szuverén tagországokról”. Tehát – mondta – az európai központnak, Brüsszelnek, az Európai Unió nevű nemzetek szövetségéhez tartozó tagok szolgálatára kell állnia, vagyis
Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke, egy bürokrata, akit én fizetek.
Az Európai Unió és az Egyesült Államok között közelmúltban létrejött kereskedelmi szerződésről a miniszterelnök azt mondta, hogy a vámokról szóló megállapodást tekintve
az Európai Unió vesztes pozícióba került, és megállapította, hogy egy „könnyűsúlyú” tárgyaló volt az egyik oldalon, míg a másikon egy „nehézsúlyú”, amiből nyilvánvaló eredmény született.
Orbán Viktor szerint ugyanakkor az Európai Unió számára hátrányos vámoknál komolyabb kifogások merülnek fel az európai-amerikai megállapodás további pontjaival kapcsolatban. Rámutatott, hogy
az Európai Bizottság elnökének sem a 750 milliárd dollár értékű energiavásárlási, sem a 600 milliárd dollárnyi európai befektetési vállalásra nem volt felhatalmazása,
hiszen az Európai Bizottságnak nincs az amerikai energia megvásárlására szolgáló anyagi forrása, sem az Egyesült Államokban befektethető pénze.
Orbán Viktor kiemelte, hogy
a kereskedelmi megállapodás „titkos” pontjaként szereplő fegyvervásárlásról szóló vállalás a legnagyobb veszély, amely információi szerint arról szól, hogy az Egyesült Államok fegyvereket ad el Ukrajna számára, amiért az Európai Unió fizet.
A miniszterelnök úgy vélte, hogy amennyiben az Egyesült Államok energiáról, befektetésekről és fegyverekről akar megállapodni, akkor jobb, ha a tagállamokhoz fordul.
Orbán Viktor a magyar határőrizettel és migrációs politikával összefüggésben kifejtette,
büszke arra, hogy Magyarországra egyetlen migráns sem érkezik és az ország területére a hatóságok engedélye nélkül senki nem lép be.
A migráció körüli, az Európai Unió és Magyarország között fennálló vitáról kijelentette, hogy ez a kérdés arról szól, ki dönthet az ország lakosságának összetételéről. „Senki más, csak mi, másképp nem vagyunk független ország” – válaszolta meg a vita központi kérdését.
Orbán Viktor felidézte: összesen 20 évet töltött a miniszterelnöki székben, „ami valóban rekord”, ugyanakkor 16 évet töltött az ellenzék vezetőjeként.
Tehát ismerem a dolog mindkét oldalát. Ez nem diktatúra, épp ez a demokrácia”
– szögezte le. Elmondta, ha „nyerni akarunk a választásokon, akkor a legjobb formában kell indulnunk”, és a politikai közösség, „amelyhez tartozom, jelenleg úgy véli, hogy ennek a közösségnek az érdeke, hogy én vezessem. Ezért teszem, amit teszek. Ha azt mondanák, hogy van egy fiatal tehetség, aki sokkal jobb nálam, és új miniszterelnök-jelöltet szeretnének támogatni, akkor azt mondanám, sok sikert, hajrá, én támogatni fogom. De jelenleg, tudják, ha folytatni szeretnének, akkor a legjobb esély a folytatásra az én oldalamon van”.
Nem adhatom át a hatalmat egy másik politikai tábornak, amely teljesen más meggyőződéseket, elképzeléseket, elveket és politikai eredményeket képvisel.