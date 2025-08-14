Orbán Viktor: Naponta kell fizetnünk egymillió eurót, ez abszolút zsarnokság

A meghatározó amerikai konzervatív médiaóriás – egyben a világ vezető keresztény nonprofit szervezete –, a PragerU vezérigazgatójával, Marissa Streittel folytatott budapesti, angol nyelvű beszélgetésben Orbán Viktor miniszterelnök úgy fogalmazott: a magyar gazdaságról nem csak jó hírek vannak, a Covid-világjárványt követő évek „meglehetősen nehezek” voltak, megszakadt a gazdasági növekedési trend megszakadt, majd jött a háború és a háborús szankciók.

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a PragerU-nak

Hozzátette azt is: az infláció jóval magasabb, mint kellene. „Szóval nem mondhatom, hogy mindenki 100 százalékosan elégedett velem vagy a gazdaságpolitikával, amit itt folytatunk, de vannak eredmények” – szögezte le.

Orbán Viktor kitért a teljes foglalkoztatottságra és a magyar családtámogatási rendszerre, amelyről azt mondta: valószínűleg a világon a legerősebb. Központi elemeként az anyák támogatását említette: kiemelte az adókedvezmények rendszerét és az édesanyák személyijövedelemadó-mentességét.

Orbán Viktor: Veszélyes időkben élünk

A miniszterelnök szerint Magyarország számára veszélyforrást jelent az Ukrajna és Oroszország közötti háború, valamint a Brüsszelből érkező törekvéseket is. Hozzátette: ez 15 évvel ezelőtt még nem volt így.

Brüsszel egy Európai Egyesült Államokat akar építeni, egyfajta birodalmat”

– fogalmazott, hozzátéve: ez a törekvés egyes országoknak tetszik, másoknak nem;

Magyarország a szuverenisták közé tartozik, és nem szereti azt, hogy a központosított brüsszeli bürokrácia akarja előírni, miként éljenek az emberek Magyarországon.

„Mi szuverenisták és szabadságharcosok vagyunk” – fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök kifejtette, hogy a háború nemcsak Ukrajna és Oroszország közötti zajlik, mivel az egy „proxiháború” Oroszország és a Nyugat között; Magyarország pedig a Nyugathoz tartozik.

Hangsúlyozta, hogy egyszerre ápol jó kapcsolatot Donald Trump amerikai elnökkel, Hszi Csin-ping kínai elnökkel és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Kiemelte:

Csak egy barátom van, a magyarok.

„Én az ország érdekét szolgálom, és nem szeretnék csatlakozni egyetlen országcsoporthoz sem. Szeretném megtartani a külpolitika szuverén mozgásterét, és fenntartani ennek az országnak a nemzeti szuverenitását” – fűzte hozzá.