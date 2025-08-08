Orbán Viktor: Ha van magyar álom, akkor az a saját otthon

Péntek reggel a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának vendége volt Orbán Viktor. A miniszterelnök beszámolt a legújabb kormányzati intézkedésekről, köztük a fix 3 százalékos Otthon Start program részleteiről, az ipar- és munkahelyvédelmi akciótervről, valamint a hazánkkal szemben elsősorban nyugatról folytatott dezinformációs kampányról is.
A Donald Trumppal szembeni politikai támadások, amikből mára kiderült, hogy szinte semmi sem igaz, a magyar politika számára sem ismeretlenek. A Soros-szervezetek és más, a nemzetközi baloldal által pénzelt ügynöksége abban érdekeltek, hogy a magyar politika egy Brüsszelnek alárendelődő politika legyen. Ez tehát a választás tétje is: magyar politikát gyakorló vezetése, vagy brüsszelita ügynökkormánya lesz Magyarországnak.
Mivel a tűzszünethez és a békéhez az orosz és az amerikai fél személyes találkozása szükséges, így ennek a kilátásba helyeződése jó jel.
Ha orosz-amerikai csúcs jön létre, az jó, mert béke lehet”
– fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint orosz-európai csúcsra is feltétlen szükség lenne.
Az európai fél nem viselkedhet sértett kisgyerekként.
Háború ide, vagy oda, ezt a programot meg kell indítani”
– fogalmazott Orbán Viktor.
A miniszterelnök szerint a COVID óta eltelt 4-5 év folyamatos szellemi és lelki nyomást jelentett az emberek számára, és a kormánynak egyszerűen meg kellett hoznia azt a kockázatos döntést, hogy elindította ezeket az ingatlanszerzési reformlehetőségeket.
A miniszterelnök kifejtette, hogy a kormány eddigi politikája az volt, hogy azt a pénzt, ami jutott, a családosokra kellett fordítani. Az új, fix 3%-os kamatozású lakáshitel konstrukciójának kidolgozásakor a kormány változtatott a politikáján, hiszen ennek a hitelnek az igénybevételi lehetősége nem függ a családi állapottól.
A bérlakásban való élet mindig egy függelmi helyzetet jelent, a magyar ember vágya pedig a saját tulajdon, mert ez az, ami egyfajta végső függetlenséget jelent – fejtette ki Orbán Viktor. Ezért fontos a fix 3%-os kamatozású lakáshitel, ami hozzásegítheti a fiatalokat a saját otthonhoz.
Amit demográfiai hanyatlásnak neveztünk, az a gyakorlatban azt jelenti, hogy korábban az emberek több gyereket akartak, most pedig kevesebbet. Erre két lehetséges magyarázat van, az egyik, hogy megváltoztak az emberek, és már „kevésbé szeretik” a gyerekeket, kényelmesebb életmódot választanak. A másik, hogy változik a helyzet, a fiatalok később vágnak bele a felnőtt életbe, ezért később születik gyerekük is.
A nyugati válasz erre az, hogy „majd lesz valahogy”, de jönnek ide emberek a világ minden tájáról, azokat beengedjük, és a társadalom nem hanyatlik, lesz elegendő gyerek.
De ezt mi nem szeretjük”
– szögezte le a kormányfő. Magyarország ezért inkább családbarát politikát igyekszik követni.
