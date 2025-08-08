Hírlevél

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Ha van magyar álom, akkor az a saját otthon

Frissült:
53 perce
Olvasási idő: 2 perc

Események

3 perce
Véget ért a miniszterelnöki interjú
6 perce
Magyarországgal szemben folyamatosan dezinformációs kampányokat folytatnak
11 perce
Az amerikai és az orosz fél találkozása jó hír
14 perce
A COVID óta eltelt 4-5 év küszködéses 4-5 év volt
20 perce
A fix 3%-os lakáshitelnél nincs családi állapothoz kapcsolódó kötöttség
25 perce
A függetlenség záloga a saját tulajdonú ingatlan
33 perce
Másként kezeljük mi a demográfiai hanyatlást, mint a Nyugat
39 perce
Terítéken az ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv
A fix 3 százalékos Otthon Start lakásteremtési program részleteiről, az ipar- és munkahelyvédelmi akciótervről, valamint a Magyarország ellen folyó dezinformációs kampányokról is beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádóió Jó reggelt, Magyarország! adásában péntek reggel.
Orbán Viktorminiszterelnöki interjúMR1-Kossuth RádióKossuth Rádió Jó reggelt Magyarország
Cikkünk folyamatosan frissül8 bejegyzés

Péntek reggel a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának vendége volt Orbán Viktor. A miniszterelnök beszámolt a legújabb kormányzati intézkedésekről, köztük a fix 3 százalékos Otthon Start program részleteiről, az ipar- és munkahelyvédelmi akciótervről, valamint a hazánkkal szemben elsősorban nyugatról folytatott dezinformációs kampányról is.

 

08:08
August 08, 2025
Véget ért a miniszterelnöki interjú

Az interjúban szó esett a saját otthon megteremtését célzó fix 3%-os kamatozású hitelről, más családtámogatási lehetőségekről, az ipar- és munkahelyvédelmi akciótervről, valamint az orosz-ukrán konfliktus jelenlegi helyzetéről, és más geopolitikai vonatkozású témákról is.

08:05
August 08, 2025
Magyarországgal szemben folyamatosan dezinformációs kampányokat folytatnak

A Donald Trumppal szembeni politikai támadások, amikből mára kiderült, hogy szinte semmi sem igaz, a magyar politika számára sem ismeretlenek. A Soros-szervezetek és más, a nemzetközi baloldal által pénzelt ügynöksége abban érdekeltek, hogy a magyar politika egy Brüsszelnek alárendelődő politika legyen. Ez tehát a választás tétje is: magyar politikát gyakorló vezetése, vagy brüsszelita ügynökkormánya lesz Magyarországnak.

08:01
August 08, 2025
Az amerikai és az orosz fél találkozása jó hír

Mivel a tűzszünethez és a békéhez az orosz és az amerikai fél személyes találkozása szükséges, így ennek a kilátásba helyeződése jó jel.

Ha orosz-amerikai csúcs jön létre, az jó, mert béke lehet”

– fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint orosz-európai csúcsra is feltétlen szükség lenne.

Az európai fél nem viselkedhet sértett kisgyerekként.

 

07:58
August 08, 2025
A COVID óta eltelt 4-5 év küszködéses 4-5 év volt

Háború ide, vagy oda, ezt a programot meg kell indítani”

– fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök szerint a COVID óta eltelt 4-5 év folyamatos szellemi és lelki nyomást jelentett az emberek számára, és a kormánynak egyszerűen meg kellett hoznia azt a kockázatos döntést, hogy elindította ezeket az ingatlanszerzési reformlehetőségeket.

07:51
August 08, 2025
A fix 3%-os lakáshitelnél nincs családi állapothoz kapcsolódó kötöttség

A miniszterelnök kifejtette, hogy a kormány eddigi politikája az volt, hogy azt a pénzt, ami jutott, a családosokra kellett fordítani. Az új, fix 3%-os kamatozású lakáshitel konstrukciójának kidolgozásakor a kormány változtatott a politikáján, hiszen ennek a hitelnek az igénybevételi lehetősége nem függ a családi állapottól.

07:47
August 08, 2025
A függetlenség záloga a saját tulajdonú ingatlan

A bérlakásban való élet mindig egy függelmi helyzetet jelent, a magyar ember vágya pedig a saját tulajdon, mert ez az, ami egyfajta végső függetlenséget jelent – fejtette ki Orbán Viktor. Ezért fontos a fix 3%-os kamatozású lakáshitel, ami hozzásegítheti a fiatalokat a saját otthonhoz.

07:38
August 08, 2025
Másként kezeljük mi a demográfiai hanyatlást, mint a Nyugat

Amit demográfiai hanyatlásnak neveztünk, az a gyakorlatban azt jelenti, hogy korábban az emberek több gyereket akartak, most pedig kevesebbet. Erre két lehetséges magyarázat van, az egyik, hogy megváltoztak az emberek, és már „kevésbé szeretik” a gyerekeket, kényelmesebb életmódot választanak. A másik, hogy változik a helyzet, a fiatalok később vágnak bele a felnőtt életbe, ezért később születik gyerekük is. 
A nyugati válasz erre az, hogy „majd lesz valahogy”, de jönnek ide emberek a világ minden tájáról, azokat beengedjük, és a társadalom nem hanyatlik, lesz elegendő gyerek. 

De ezt mi nem szeretjük” 

– szögezte le a kormányfő. Magyarország ezért inkább családbarát politikát igyekszik követni.

07:32
August 08, 2025
Terítéken az ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv

A miniszterelnök beszámol a kormány legújabb döntéseiről, köztük az Otthon Start program részleteiről, valamint az ipar- és munkahelyvédelmi akciótervről.

