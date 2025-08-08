Orbán Viktor: Ha van magyar álom, akkor az a saját otthon

Mivel a tűzszünethez és a békéhez az orosz és az amerikai fél személyes találkozása szükséges, így ennek a kilátásba helyeződése jó jel.

Ha orosz-amerikai csúcs jön létre, az jó, mert béke lehet”

– fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint orosz-európai csúcsra is feltétlen szükség lenne.