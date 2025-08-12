Legény a gáton: a miniszterelnök megvétózta az EU ukránpárti nyilatkozatát

A 27 uniós vezető közül Orbán Viktor volt az egyetlen, aki – korábbi ígéretéhez híven – nem írta alá a nyilatkozatot.

A magyar miniszterelnök az orosz–ukrán konfliktus kitörése óta hangsúlyozza, hogy

a háború lezárására nem a harctéren, hanem kizárólag diplomáciai úton, tárgyalások révén kerülhet sor. A pénteki Trump–Putyin-csúcstalálkozó ezért fontos lépés lehet a béke felé vezető úton.