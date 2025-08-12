Legény a gáton: a miniszterelnök megvétózta az EU ukránpárti nyilatkozatát

Hírlevél

Rendkívüli

Orbán Viktor

Az uniós vezetők közül egyedül Orbán Viktor magyar miniszterelnök mondott nemet a brüsszeli nyilatkozatra, amelyben az áll, hogy Ukrajnának a háború lezárását követően joga van meghatározni a jövőjét. A dokumentum célja, hogy az európai – de nem egységes – álláspontot eljuttassa Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz, akik pénteken tárgyalnak a konfliktus esetleges lezárásáról az alaszkai Anchorage-ben.
A 27 uniós vezető közül Orbán Viktor volt az egyetlen, aki – korábbi ígéretéhez híven – nem írta alá a nyilatkozatot.

A magyar miniszterelnök az orosz–ukrán konfliktus kitörése óta hangsúlyozza, hogy 

a háború lezárására nem a harctéren, hanem kizárólag diplomáciai úton, tárgyalások révén kerülhet sor. A pénteki Trump–Putyin-csúcstalálkozó ezért fontos lépés lehet a béke felé vezető úton.

Orbán Viktor miniszterelnök (b), Luis Montenegro portugál (b2) és Andrej Plenkovic horvát kormányfő (j) az Európai Unió állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács kétnapos csúcstalálkozóján Brüsszelben, 2025. június 26-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Komm. Főosztály/Fischer Zoltán)
Az uniós nyilatkozat szerint a béketárgyalásoknak csak tűzszünet vagy a harcok mérséklése mellett van értelme, és a diplomáciai megoldásnak védenie kell Ukrajna és Európa biztonsági érdekeit – írja a The Guardian.

Trump hétfői beszédében bírálta Volodimir Zelenszkijt, megjegyezve, hogy az ukrán elnök a háború kezdete óta hivatalban van, „és ez idő alatt semmi nem történt”.

A német kancellár, Friedrich Merz szerdán online egyeztetést szervez az uniós vezetőkkel, hogy ismét megpróbálják meggyőzni Trumpot Ukrajna támogatásáról. Az amerikai elnök nem erősítette meg részvételét, de kijelentette, mindenki véleményét meghallgatja a Putyinnal való találkozó előtt.

