Legény a gáton: a miniszterelnök megvétózta az EU ukránpárti nyilatkozatát

A 27 uniós vezető közül Orbán Viktor volt az egyetlen, aki – korábbi ígéretéhez híven – nem írta alá a nyilatkozatot.
A magyar miniszterelnök az orosz–ukrán konfliktus kitörése óta hangsúlyozza, hogy
a háború lezárására nem a harctéren, hanem kizárólag diplomáciai úton, tárgyalások révén kerülhet sor. A pénteki Trump–Putyin-csúcstalálkozó ezért fontos lépés lehet a béke felé vezető úton.
Az uniós nyilatkozat szerint a béketárgyalásoknak csak tűzszünet vagy a harcok mérséklése mellett van értelme, és a diplomáciai megoldásnak védenie kell Ukrajna és Európa biztonsági érdekeit – írja a The Guardian.
Trump hétfői beszédében bírálta Volodimir Zelenszkijt, megjegyezve, hogy az ukrán elnök a háború kezdete óta hivatalban van, „és ez idő alatt semmi nem történt”.
A német kancellár, Friedrich Merz szerdán online egyeztetést szervez az uniós vezetőkkel, hogy ismét megpróbálják meggyőzni Trumpot Ukrajna támogatásáról. Az amerikai elnök nem erősítette meg részvételét, de kijelentette, mindenki véleményét meghallgatja a Putyinnal való találkozó előtt.