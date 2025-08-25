Orbán Viktor kukorékoló kiskakasnak nevezte Magyar Pétert

Orbán Viktor bejegyzésében leszögezte: „Mozgalmas hétvége volt. Zelenszkij elnök nyíltan megfenyegette Magyarországot, beismerte, azért lövik a Barátság kőolajvezetéket, mert nem támogatjuk az EU-tagságukat. Ebből is látszik, hogy a magyarok jól döntöttek”.

Orbán Viktor új bejegyzést tett közzé a Harcosok Klubjában

A sorokat szemléző Magyar Nemzet szerint Orbán Viktor leszögezte:

Zelenszkij mondatainak hosszú lesz az árnyéka”,

és zsarolással, robbantásokkal és fenyegetéssel nem lehet bekerülni az Unióba.

A Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter lemondatásával kapcsolatos álhírre így reagált: Akinek halálhírét keltik, sokáig él. „A kiskakas elkukorékolta, hogy Nagy Márton gazdasági miniszter távozni fog. Kiskakas miniszterelnökösdit játszik” – írta, felidézve: a miniszter csak a legutóbbi egy hónapban eltörölte a csed és a gyed után fizetendő szja-t, ami havonta több tízezer forintot jelent a családoknak; 50 százalékkal megemelte a gyermekek után járó adókedvezményt, előkészítette és „kitárgyalta” az Otthon Start elsőlakás-programot.

Az ilyen minisztereket nem elbocsátani, hanem kitüntetni szokták”

– jelentette ki a kormányfő, ezzel zárva bejegyzését: „Visszaszámlálás: még hét nap az Otthon Start programig. Startolj rá!”.