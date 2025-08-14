Orbán Viktor: Magyarország nem lesz bevándorló ország

Orbán Viktor a meghatározó amerikai konzervatív médiaóriásnak, a PragerU-nak adott interjút, amelyben szóba került a bevándorlás, a nemzeti identitás, a családpolitika és az Európa jövőjéért folytatott kulturális harc, most egy rövid videó is megjelent a miniszterelnök Facebook-oldalán.

Orbán Viktor a PragerU amerikai konzervatív médiacégnek adott interjút

Fotó: https://www.prageru.com/

Az interjúban a miniszterelnök a jövő évi választásokkal kapcsolatban elmondta:

„Ha nyerni akarunk a választásokon, akkor a legjobb formában kell indulnunk. És

a politikai közösség, amelyhez tartozom, jelenleg úgy véli, hogy ennek a közösségnek az érdeke, hogy én vezessem.

Ezért teszem, amit teszek. Ha azt mondanák, hogy van egy fiatal tehetség, aki sokkal jobb nálam, és új miniszterelnök-jelöltet szeretnének támogatni, akkor azt mondanám, sok sikert, hajrá, én támogatni fogom. De jelenleg tudják, ha folytatni szeretnék, akkor a legjobb esély a folytatásra az én oldalamon van.”

Orbán Viktor a beszélgetést követően egy rövid videóval jelentkezett a Facebook-oldalán, amelyben elmondja, hogy a régió vezetői úgy döntöttek, hogy hagyják a dolgokat a saját útjukon menni. Most pedig egy teljesen más életet élnek, amely tele van veszélyekkel. A migránsprobléma megjelenik a mindennapjaikban, míg Magyarország úgy döntött, először is meg kell állítani a migránsokat a határon. A miniszterelnök elmondta: