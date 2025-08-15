Orbán Viktor már három éve elmondta, hogy a háborút le kell zárni, tárgyalni kell az oroszokkal

Menczer Tamás a Fidesz kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán osztotta meg videóját, melyben elmondta, Orbán Viktor már három éve figyelmeztetett, hogy a háborút le kell zárni, most pedig Trump Putyinnal fog találkozni.
Trump találkozni fog Putyinnal. Ki beszélt erről? Orbán Viktor. Körülbelül három éve, hogy a háborút le kell zárni, tárgyalni kell, az oroszokkal le kell ülni, és ha jön Trump, le fog ülni. Ezt leírta. Charles Michel volt az Európai Tanács elnöke. Leírta, Orbán Viktor elküldte. Ha nem cselekszünk gyorsan, ki fogunk maradni. Most ez történik.
– mondta el a videóban Menczer Tamás, hozzátette:
Trump leül Putyinnal, meg fognak állapodni. Osztottak lapot Brüsszelnek? Nem. Osztottak lapot a német kancellárnak? Nem. Osztottak lapot a francia elnöknek? Nem. Miért nem? Mert háborúpártiak, és nem voltak hajlandóak tárgyalni, mert a háborút és az öldöklést támogatták, ahelyett, hogy a diplomáciát és a tárgyalást támogatták volna.
Menczer Tamás hangsúlyzta: Európa most kimarad döntésekből:
Most meg kimaradunk a rólunk szóló döntésekből, Európa. Ezért mondta Orbán Viktor, hogy nagyon gyorsan orosz és európai csúcs is kell, vagy a Trump-találkozó előtt, vagy legkésőbb után. Csak az a különbség, hogy Trump békét akar, a brüsszeliek és számos európai vezető meg háborút. Mi békét akarunk!
– zárta Menczer Tamás.