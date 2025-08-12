Orbán Viktor: Még egy vétó

Magyarország nem írta alá az Európai Tanács közös nyilatkozatát Donald Trump és Vlagyimir Putyin közelgő találkozója kapcsán – erről Kacsoh Dániel kérdezte Orbán Viktort.
Orbán Viktor a Mandinernek elmondta: két okból döntött így. Egyrészt
a dokumentum egyértelműen sürgette Ukrajna EU-tagságát, amit a magyarok a Voks 2025 népszavazáson elutasítottak.
Másrészt szerinte
Európa gyengének tűnik, ha nem képes saját háborús ügyeit rendezni, de kívülről kommentál egy amerikai–orosz csúcsot.
A miniszterelnök reggeli Facebook-posztjában is hangsúlyozta: az EU vezetőit meg sem hívták a találkozóra, ezért különösen szomorú, hogy a partvonalról próbálnak feltételeket szabni.
Az egyetlen ésszerű lépés az lenne, ha az amerikai–orosz találkozó példáját követve kezdeményeznénk egy EU–Oroszország csúcstalálkozót. Adjunk esélyt a békének!”
– írta.
Ez a mi hátsó udvarunkban zajló konfliktus. Európának öntudatra kell ébrednie, kezdeményező szerepet kell játszania”
– tette hozzá az interjúban.
A pénteki Trump–Putyin-találkozótól Orbán Viktor azt reméli, csökken a világháború kockázata.