Orbán Viktor: Még egy vétó

Magyarország nem írta alá az Európai Tanács közös nyilatkozatát Donald Trump és Vlagyimir Putyin közelgő találkozója kapcsán – erről Kacsoh Dániel kérdezte Orbán Viktort.

Brüsszel, 2025. június 27. Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia brüsszeli stúdiójában 2025. június 27-én.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor a Mandinernek elmondta: két okból döntött így. Egyrészt

a dokumentum egyértelműen sürgette Ukrajna EU-tagságát, amit a magyarok a Voks 2025 népszavazáson elutasítottak.

Másrészt szerinte

Európa gyengének tűnik, ha nem képes saját háborús ügyeit rendezni, de kívülről kommentál egy amerikai–orosz csúcsot.

A miniszterelnök reggeli Facebook-posztjában is hangsúlyozta: az EU vezetőit meg sem hívták a találkozóra, ezért különösen szomorú, hogy a partvonalról próbálnak feltételeket szabni.

Az egyetlen ésszerű lépés az lenne, ha az amerikai–orosz találkozó példáját követve kezdeményeznénk egy EU–Oroszország csúcstalálkozót. Adjunk esélyt a békének!”

– írta.

Ez a mi hátsó udvarunkban zajló konfliktus. Európának öntudatra kell ébrednie, kezdeményező szerepet kell játszania”

– tette hozzá az interjúban.

A pénteki Trump–Putyin-találkozótól Orbán Viktor azt reméli, csökken a világháború kockázata.