Orbán Viktor

Orbán Viktor: Még 4 nap és Start!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Hétfőtől indul az Otthon Start program, hívta fel a figyelmet a miniszterelnök a közösségi oldalán. A konstrukció 3 százalékos fix kamatozású lakáshitelt kínál a családoknak, amelyet egységes arculattal kell hirdetniük a bankoknak és az ingatlanosoknak.
Orbán ViktorotthonteremtésOtthon Start Programfix kamatozáslakáshitel

Orbán Viktor csütörtökön emlékeztetett arra, hogy hétfőn elindul az Otthon Start program. „Startolj rá!” – írta rövid posztjában.

A kormány július végén jelentette be az új lakhatási konstrukciót, amelynek központi eleme a fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az első lakásukat megszerző fiatalok számára a piacinál jóval kedvezőbb feltételekkel váljon elérhetővé a saját otthon megszerzése.

Hétfőtől már benyújthatók a hitelkérelmek a bankoknál, az ingatlanhirdetésekben pedig a kormányzati logó jelzi majd a programhoz kapcsolódó lehetőségeket.

 

