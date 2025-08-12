Orbán Viktor megelőzte a liberális kórust, üzent az uniós vezetőknek

Hírlevél

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök péntekre tervezett történelmi találkozója előtt az Európai Tanács megpróbált kiadni egy nyilatkozatot az összes uniós állam- és kormányfő nevében. „Mielőtt az európai liberális-mainstream kórus újra rákezd a »Putyin bábja« nótára, szeretném megosztani, miért NEM tudtam támogatni a nyilatkozatot Magyarország nevében” – írta a magyar miniszterelnök a hivatalos közösségi oldalán.
Orbán ViktorDonald TrumpVlagyimir PutyinEurópai TanácsnyilatkozatUkrajnacsúcstalálkozó

Orbán Viktor keddi bejegyzésében felsorolta, hogy Magyarország milyen észszerű okok miatt nem tudja, illetve nem lehetséges támogatni az Európai Tanács egységesnek tervezett nyilatkozatát, amelyet a pénteki amerikai-orosz csúcstalálkozó apropóján adtak ki.

Miniszterelnöki interjú a Kossuth rádióban, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025.06.27.
Orbán Viktor interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában 2025. június 27-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Komm. Főosztály/Fischer Zoltán)

A miniszterelnök úgy fogalmazott:

„Mindössze négy nappal a Trump és Putyin elnök történelmi csúcstalálkozója előtt az Európai Tanács megpróbált kiadni egy nyilatkozatot az összes uniós állam- és kormányfő nevében. Mielőtt az európai liberális-mainstream kórus újra rákezd a „Putyin bábja” nótára, szeretném megosztani, miért NEM tudtam támogatni a nyilatkozatot Magyarország nevében.”

1. A nyilatkozat feltételeket próbál szabni egy olyan tárgyalásnak, amelyre az EU vezetőit meg sem hívták.

2. Már önmagában is szomorú, hogy az EU partvonalra szorult. Ennél csak az lenne rosszabb, ha még utasításokat is osztogatnánk a kispadról.

3. Az egyetlen észszerű lépés az EU vezetői részéről az, ha

az amerikai–orosz találkozó példáját követve kezdeményezzük egy EU–Oroszország csúcstalálkozó összehívását.

Adjunk esélyt a békének!”

– szólította fel a feleket a miniszterelnök.

