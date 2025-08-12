Orbán Viktor megelőzte a liberális kórust, üzent az uniós vezetőknek

Orbán Viktor keddi bejegyzésében felsorolta, hogy Magyarország milyen észszerű okok miatt nem tudja, illetve nem lehetséges támogatni az Európai Tanács egységesnek tervezett nyilatkozatát, amelyet a pénteki amerikai-orosz csúcstalálkozó apropóján adtak ki.

Orbán Viktor interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában 2025. június 27-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Komm. Főosztály/Fischer Zoltán)

A miniszterelnök úgy fogalmazott:

„Mindössze négy nappal a Trump és Putyin elnök történelmi csúcstalálkozója előtt az Európai Tanács megpróbált kiadni egy nyilatkozatot az összes uniós állam- és kormányfő nevében. Mielőtt az európai liberális-mainstream kórus újra rákezd a „Putyin bábja” nótára, szeretném megosztani, miért NEM tudtam támogatni a nyilatkozatot Magyarország nevében.”