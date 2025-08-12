Orbán Viktor: Ha nem ülsz a tárgyalóasztalnál, akkor az étlapon vagy – Patrióta élő az Origón

A miniszterelnök elmondta, hogy miután Európában ő a legrégebb óta hivatalban lévő vezető, hasznos, ha megkérdezik a véleményét. Magyarországon hosszú idő óta ugyanaz a politikai vezetés van, amit még Brüsszel sem hagyhat figyelmen kívül – kezdte Orbán Viktor.

A magyar emberek a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazáson már döntöttek arról, hogy Ukrajna nem lesz az Európai Unió tagja. Ez az egyik ok, amiért Orbán Viktor hétfő este nem írta alá az Európai Tanács közös nyilatkozatát.

A másik oknak a miniszterelnök azt nevezte, hogy

Európának tekintélyesnek és sikerre esélyesnek kell lennie, nem pedig gyengének és szánalmasnak. Véleménye szerint a nagyság utáni vágy „kiveszett az európai vezetőkből”.

Úgy fogalmazott, hogy "Európa csak jól akar élni, de nem akar nagy lenni”.

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő emlékeztetett, hogy egy német politológus értékelése szerint Európa az elmúlt években „növényevővé vált”, és már nem „húszabáló”.

Arra a kérdésre, hogy miért éppen Alaszkában rendezik meg Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozóját. Nógrádi György elmondta, hogy

Alaszka valamikor Oroszországhoz tartozott, de a 18. században – sok pénzért – eladták az Amerikai Egyesült Államoknak.

Ez az USA legnagyobb területű állama, viszont a legkisebb lakosságú.

Orbán Viktor kitért arra, hogy a politikában „az emberek bőrére megy a játék”. Ma már az interneten, az online térben zajlik minden. Szerencsésnek nevezte magát, hogy ő – mint mondta – „ott ül bent”, és így mindent lát, hogy mi történik Brüsszelben a szavazásokon, és mi valósul meg mindebből.

Nógrádi Györy globáis kitekintésében megállapította, hogy a világon ma

három hatalmi pólus van: Oroszország, az Egyesült Államok és Kína.

Ma a Zelenszkij vezette Ukrajna – tetszik vagy nem tetszik neki – „a periférán van”, mondta.

Orbán Viktor szerint Ukrajna ezt a háborút már elveszítette. Erre utal az is, hogy Moszkva és Washington egymással tárgyal, az ukránok feje fölött. Ha az Egyesült Államok és európa nem láta volna el Ukrajnát sok pénzzel, már sokkal korábban véget ért volna a háború. Európa akkor tudta volna a saját kezdében tartani a jövőjét, ha közvetlenül leült volna tárgyalni az oroszokra.

Ha nem ülsz a tárgyalóasztalnál, akkor az étlapon vagy”

- fogalmazott Orbán Viktor.

