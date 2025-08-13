Exkluzív interjút adott Orbán Viktor a bevándorlásról és a családpolitikáról

Orbán Viktor a PragerU-nek: bevándorlásról, nemzeti identitásról és Európa jövőjéről.

Orbán Viktor miniszterelnök

Orbán Viktor: Európa jövője a nemzeti identitás megőrzésén múlik

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor több mint 19 éve áll az ország élén, két kormányzati ciklusban. A nyugati média gyakran bírálja határvédelmi politikáját, a keresztény értékek melletti kiállását és az Európai Unióval szembeni határozott fellépését. Most a PragerU vezérigazgatója, Marissa Streit vendégeként adott interjút, amelyben szó esett a bevándorlásról, a nemzeti identitásról, a családpolitikáról és Európa kulturális jövőjéért folytatott küzdelemről.

Az interjúban Orbán kiemelte: Magyarország politikája a szuverenitás védelmére épül, és szerinte a kontinens jövője azon múlik, hogy a nemzetállamok meg tudják-e őrizni kulturális és vallási hagyományaikat.

A beszélgetés során hangsúlyozta, hogy a magyar kormány a családok támogatásával és a bevándorlás korlátozásával kívánja megőrizni a társadalom stabilitását. Úgy fogalmazott: Európa jövője azon áll vagy bukik, hogy képesek leszünk-e megvédeni identitásunkat a globalista nyomással szemben.