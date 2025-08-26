Hírlevél

Orbán Viktor

Hiába kukorékol a kiskakas: a kormány nem engedi az szja-emelést

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A miniszterelnök a Harcosok Klubja Facebook-csoportban reagált a Tisza Párt belsős adóprogramjára, amely háromkulcsos, progresszív személyi jövedelemadó bevezetését tartalmazza. A terv szerint már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne, míg 1,25 millió forint felett 33 százalékos kulcs lépne életbe. Emellett a párt gazdasági munkacsoportja javasolta a családi adókedvezmények szűkítését is. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy mindez csak akkor történhet meg, ha a társadalom hagyja, de a kormány nem engedi, hogy a magyar családok adóterhe nőjön.
Orbán ViktorTisza Pártharcosok klubjaszja

Az Index birtokába jutott belsős feljegyzés szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadót vezetne be. Csak egy szűk réteg maradna a jelenlegi 15 százalékos adószinten, az átlagbér már a 22 százalékos sávba esne, a 1,25 millió forint feletti jövedelmek pedig a 33 százalékos sávba kerülnének. Orbán Viktor reagált az ügyre - írja a Magyar Nemzet.

Orbán
Orbán Viktor. Forrás: Facebook

Hogyan érintené a családokat?

A terv része a családi adókedvezmények felülvizsgálata és szűkítése is. Orbán Viktor kiemelte, hogy ez a lépés azt jelentené, hogy a magyar családok számára kevesebb támogatás maradna az adórendszerben, miközben az átlagfizetések is magasabb adósávba kerülnek.

Mit mond Orbán Viktor?

A miniszterelnök egyértelműen kijelentette: a tervezett intézkedések csak akkor valósulhatnának meg, ha a társadalom hagyná, de a kormány nem engedi, hogy a magyarok adóterhe nőjön. 

Régi szoci mantra: adóemelés, többkulcsos jövedelemadó

 – reagált Orbán Viktor, majd hozzátette: hiába kukorékol a kiskakas.”

Mi a magyar kormány álláspontja?

A kormány célja, hogy a magyar családok anyagi biztonságát megőrizze, és ne vezessen be olyan adóemelést, amely a bruttó 400 ezer forint feletti kereseteket és a családi kedvezményeket is érintené. Orbán Viktor hangsúlyozta: a Tisza Párt tervei „csak akkor történhetnek meg, ha hagyjuk, de nem hagyjuk”.

 

