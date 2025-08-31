A Tisza megmutatta, hogy lehet ezt még Gyurcsánynál is bénábban csinálni

A miniszterelnök rámutatott: aki a Tiszára szavaz, az adóemelésre szavaz, és lőttek a családi adókedvezménynek is. Megjegyezte, a tiszások már a választás előtt bevallották, hogyan fogják átverni az embereket.

Orbán Viktor előadást tart a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen az erdélyi Tusnádfürdőn, 2025. július 26-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki K.F./Fischer Zoltán)

„Mindannyian megtudhattuk, jön a Tisza-adó. Az eddigi 15 százalékos adókulcs helyett 22 és 33 százalékos kulcsok. Meg akarják kopasztani az embereket” – figyelmeztetett Orbán Viktor.

Mindenki fizetni fog. Ha hagyjuk. De nem hagyjuk! Minden magyarnak tudnia kell, ha a Tiszára szavaz, az adóemelésre szavaz, és lőttek a családi adókedvezménynek is”

– idézte Orbán Viktort a Magyar Nemzet.

A kormányfő arra is felhívta a figyelmet, hogy ki-ki maga is ki tudja számolni a Tisza-féle adókalkulátoron, hogy mennyivel kevesebb maradna a zsebében, ha Magyar Péter és pártja kormányra kerülne.