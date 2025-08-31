Hírlevél

Orbán Viktor

A Tisza megmutatta, hogy lehet ezt még Gyurcsánynál is bénábban csinálni

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
„Döntő hét van mögöttünk. Elhangzott a következő nyolc hónap kulcsmondata: »Választást kell nyerni, utána mindent lehet«. Ezt vágta az ország képébe a Tisza alelnöke és a gazdasági programfelelőse. Gyurcsányéknak több eszük volt. Ők a választás után mondták el az őszödi beszédet arról, hogyan verték át az embereket” – írta Orbán Viktor a digitális polgári köröknek küldött Facebook-üzenetében.
Orbán Viktorválasztási kampányTisza Pártharcosok klubjapolgári kördigitális

A miniszterelnök rámutatott: aki a Tiszára szavaz, az adóemelésre szavaz, és lőttek a családi adókedvezménynek is. Megjegyezte, a tiszások már a választás előtt bevallották, hogyan fogják átverni az embereket.

Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök előadást tart a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban az erdélyi Tusnádfürdőn 2025. július 26-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Orbán Viktor előadást tart a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen az erdélyi Tusnádfürdőn, 2025. július 26-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki K.F./Fischer Zoltán)

„Mindannyian megtudhattuk, jön a Tisza-adó. Az eddigi 15 százalékos adókulcs helyett 22 és 33 százalékos kulcsok. Meg akarják kopasztani az embereket” – figyelmeztetett Orbán Viktor.

Mindenki fizetni fog. Ha hagyjuk. De nem hagyjuk! Minden magyarnak tudnia kell, ha a Tiszára szavaz, az adóemelésre szavaz, és lőttek a családi adókedvezménynek is” 

– idézte Orbán Viktort a Magyar Nemzet

A kormányfő arra is felhívta a figyelmet, hogy ki-ki maga is ki tudja számolni a Tisza-féle adókalkulátoron, hogy mennyivel kevesebb maradna a zsebében, ha Magyar Péter és pártja kormányra kerülne.

Tisz(t)a Kész átverés-show: 8 jel utal arra, hogy Magyar Péter adóemelésre készül

Indul a Harcosok Klubja „edzőtábor”

Orbán Viktor egyben emlékeztetett, hamarosan személyesen is találkozhatunk a miniszterelnökkel a digitális polgári körök első országos találkozóján. 

„Gőzerővel készülünk az első – személyes – találkozóra. 

Remélem, beírtad a naptáradba. Beszédek, bátorítás, egyeztetés, meglepetések. Az esemény egyik házigazdája újdonsült nagykövetünk, Rákay Philip” – írta a miniszterelnök.

