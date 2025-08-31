A Tisza megmutatta, hogy lehet ezt még Gyurcsánynál is bénábban csinálni

A miniszterelnök rámutatott: aki a Tiszára szavaz, az adóemelésre szavaz, és lőttek a családi adókedvezménynek is. Megjegyezte, a tiszások már a választás előtt bevallották, hogyan fogják átverni az embereket.
„Mindannyian megtudhattuk, jön a Tisza-adó. Az eddigi 15 százalékos adókulcs helyett 22 és 33 százalékos kulcsok. Meg akarják kopasztani az embereket” – figyelmeztetett Orbán Viktor.
Mindenki fizetni fog. Ha hagyjuk. De nem hagyjuk! Minden magyarnak tudnia kell, ha a Tiszára szavaz, az adóemelésre szavaz, és lőttek a családi adókedvezménynek is”
– idézte Orbán Viktort a Magyar Nemzet.
A kormányfő arra is felhívta a figyelmet, hogy ki-ki maga is ki tudja számolni a Tisza-féle adókalkulátoron, hogy mennyivel kevesebb maradna a zsebében, ha Magyar Péter és pártja kormányra kerülne.
Orbán Viktor egyben emlékeztetett, hamarosan személyesen is találkozhatunk a miniszterelnökkel a digitális polgári körök első országos találkozóján.
„Gőzerővel készülünk az első – személyes – találkozóra.
Remélem, beírtad a naptáradba. Beszédek, bátorítás, egyeztetés, meglepetések. Az esemény egyik házigazdája újdonsült nagykövetünk, Rákay Philip” – írta a miniszterelnök.