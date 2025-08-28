Tisza-trollok lepték el Orbán Viktor Facebook-oldalát Magyar Péter lebukása után

Elárasztották Orbán Viktor Facebook-oldalát a Tisza-trollok, hiszen Magyar Péter és pártja újabb lelepleződött botránya miatt próbálják terelni a közvéleményt. A miniszterelnök hivatalos oldalán az elmúlt napokban szokatlanul nagy számban jelentek meg sértő, támadó és szervezettnek tűnő hozzászólások, amelyek mögött szakértők szerint szinte biztosan a Tisza-párthoz köthető trollhálózat áll.

Orbán Viktor Facebook-oldalát ellepték a Tisza-trollok. A fotón: Magyar Péter. Fotó: Polyák Attila

Tisza-trollok rohamozták meg Orbán Viktor Facebook-oldalát

Nem ez az első eset, hogy Magyar Péter és pártja a digitális térben manipulációhoz nyúl. Ahogy az Origo is megírta, egy korábbi, 30 milliós nézettséggel büszkélkedő videóját valójában mesterségesen fújták fel: rengeteg a gyanús, frissen létrehozott álprofil, amelyek kizárólag a Tisza-pártot dicsőítik. Az álprofilbotrányról már korábban is cikkezett a sajtó, hiszen egyre nyilvánvalóbb, hogy a párt tudatosan épít hamis közösségi médiás hátországot.

Lebuktak a Tisza-adóval, ez lenne az ellencsapás?

Érdemes azt is megfigyelni, hogy a trollhadsereg éppen akkor aktivizálódott, amikor Magyar Péter lebukott a Tisza-adóval. Tarr Zoltán ugyanis elárulta a Tisza valódi terveit: adóemelést akar, amely a magyar családokat és vállalkozásokat sújtaná, miközben Brüsszelnek szolgáltatná ki Magyarországot. Ez világosan megmutatja, hogy a Tisza politikája a magyar emberek helyett az uniós bürokraták érdekeit szolgálná.

Figyelemelterelés trollhadsereggel

A közösségi médiás támadások tehát egyértelműen terelésnek tűnnek: a Tisza vezetője igyekszik eljátszani a „népszerűséget” és elterelni a figyelmet arról, hogy valójában adóemelést és szuverenitásvesztést tervez. A magyar emberek azonban átlátnak a szitán: a trollok és álprofilok mögött ugyanaz a gyenge, hamis politikai stratégia húzódik meg, ami a Gyurcsány-érára is jellemző volt.