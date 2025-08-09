Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fejjel lefelé landoltak az árokban, a tűzoltóknak kellett kiszedni őket a roncsból

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Trump és Putyin találkozója esélyt adhat a békére

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor a Harcosok Klubja nevű Facebook-csoportban üdvözölte, hogy jövő pénteken Alaszkában találkozik Donald Trump és Vlagyimir Putyin. Úgy véli, ez valódi lehetőséget ad a béke megteremtésére, és Magyarország érdeke is, hogy sikerrel járjanak. Orbán Viktor bírálta az európai vezetőket, amiért elmulasztották egy európai–orosz csúcstalálkozó esélyét, és „történelmi baklövésnek” nevezte a döntést.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorDonald TrumpPutyintalálkozó

Új világ kopogtat. Trump és Putyin jövő pénteken találkozik Alaszkában. Végre igazi esély a békére. Az ukrán háború mellett a világgazdaság új rendjéről is megállapodhatnak – írta Orbán Viktor a Harcosok Klubja nevű Facebook-csoportban.

Orbán Viktor (Fotó: MAGALI COHEN / Hans Lucas)
Orbán Viktor (Fotó: MAGALI COHEN / Hans Lucas)

A magyar miniszterelnök így folytatta:

Ez Magyarország érdeke is. Reméljük, sikerül.

Orbán Viktor hozzátette: „Brüsszel és az európai vezetők elszalasztották az esélyt, ugyanis európai–orosz csúcstalálkozó kellett volna, de nem tették. Óriási vezetői hiba, történelmi baklövés."

Európáról megint az amerikaiak és az oroszok fognak dönteni. Mi meg szurkolhatunk a váróteremből.

– emelte ki. 

Orbán Viktor az otthonteremtési hitelről

A fix 3 százalékos otthonteremtési hitelről naponta jönnek fantasztikus hírek. Igazi áttörés. Startoljatok rá, fiatalok! – írta a miniszterelnök bejegyzésében.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!