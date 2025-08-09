Orbán Viktor: Trump és Putyin találkozója esélyt adhat a békére

Új világ kopogtat. Trump és Putyin jövő pénteken találkozik Alaszkában. Végre igazi esély a békére. Az ukrán háború mellett a világgazdaság új rendjéről is megállapodhatnak – írta Orbán Viktor a Harcosok Klubja nevű Facebook-csoportban.

Orbán Viktor (Fotó: MAGALI COHEN / Hans Lucas)

A magyar miniszterelnök így folytatta:

Ez Magyarország érdeke is. Reméljük, sikerül.

Orbán Viktor hozzátette: „Brüsszel és az európai vezetők elszalasztották az esélyt, ugyanis európai–orosz csúcstalálkozó kellett volna, de nem tették. Óriási vezetői hiba, történelmi baklövés."

Európáról megint az amerikaiak és az oroszok fognak dönteni. Mi meg szurkolhatunk a váróteremből.

– emelte ki.

Orbán Viktor az otthonteremtési hitelről

A fix 3 százalékos otthonteremtési hitelről naponta jönnek fantasztikus hírek. Igazi áttörés. Startoljatok rá, fiatalok! – írta a miniszterelnök bejegyzésében.